Nanded Election : देगलूर नगरपरिषद निवडणुकीत हायव्होल्टेज संघर्ष; ४५ हजार मतदार ठरवणार १०२ उमेदवारांचे भवितव्य!

देगलूर : देगलूर नगरपरिषदेच्या १३ प्रभागातील २७ नगरसेवक व थेट अध्यक्षपदासाठी ता.२ डिसेंबर रोजी मतदान होत आहे .यासाठी मतदान यंत्रणेची तयारी पूर्ण झाली असून शहरातील ४७ बुथसाठी ३०० कर्मचारी मतदान प्रक्रियेसाठी नेमण्यात आले आहेत. थेट नगराध्यक्ष पदासाठी पाच उमेदवार निवडणूक रिंगणात असून काँग्रेसच्या वतीने मनोरमा निलमवार, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने विजयमाला टेकाळे, भाजपाच्या वतीने नीलाताई भांगे, शिवसेनेच्या शिंदे गटाच्या वतीने जयश्री काबदे तर अपक्ष म्हणून मुस्कान कुरेशी या रिंगणात असून मतदानाच्या पूर्वसंध्येपर्यंत काँग्रेसच्या मनोरमा नीलमवार व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विजयमाला टेकाळे यांच्यात काट्याची लढत होत आहे. .शहरातील प्रभाग क्रमांक १० मध्येही लक्ष्मीकांत पदमवार व बालाजीराव रोयलावार यांच्यात काट्याची लक्षवेधी लढत होत आहे. शहरातील इतर प्रभागातही लक्षवेधी लढता होत असून मतदार मात्र संभ्रमात आहेत. गेल्या निवडणुकीत एकत्र असणारे या निवडणुकीत एकमेकांच्या विरोधात उभे टाकल्यामुळे मतदारांना काहीसा संभ्रम निर्माण झाला आहे. शहरातील ४५ हजार मतदाराच्या हाती १०२ उमेदवारांचे भवितव्य राहणार आहे. देगलूर नगरपरिषदेची निवडणूक ही राजकीय दृष्ट्या महत्त्वाची असल्याने राज्य पातळीवरील अनेक नेत्यानी येथे सहभाग घेऊन प्रचाराची धुळधान उडवल्याने या निवडणुकीला रंगत आली आहे..Sangli Politics : उरुण-ईश्वरपूर नगरपालिकेची निवडणूक सज्ज! नियंत्रण कक्ष सुरू, ईव्हीएम तपासणीसह सर्व तयारी शंभर टक्के पूर्ण!.प्रभाग निहाय मतदार संख्या याप्रमाणे...प्रभाग क्रमांक (एक) पुरुष १४३४ महिला १३९७ एकूण २८३१, प्रभाग क्रमांक (दोन)- पुरुष २०६४, महिला २१००, एकूण -४२६४, प्रभाग क्रमांक (तीन) - पुरुष-१९९३, महिला १९१८,एकूण ३८१०, प्रभाग क्रमांक (चार) - पुरुष -१८१४, महिला -१९१४ एकूण ३७३०, प्रभाग क्रमांक (पाच) - पुरुष -१८६२ महिला -१९२३ एकूण ३७८५, प्रभाग क्रमांक (सहा) पुरुष -१३६१, महिला १४६१ एकूण २८०७, प्रभाग क्रमांक (सात)-पुरुष १४३४, महिला १४३१, एकूण -२८६५, प्रभाग क्रमांक (आठ) -पुरुष १८८४, महिला १९४८ एकूण -३८३२, प्रभाग क्रमांक (नऊ) - पुरुष - १६२१, महिला १६५३ एकूण -३२७४, प्रभाग क्रमांक (दहा) - पुरुष -१६९८ महिला १६९५, एकूण -३३९३, प्रभाग क्रमांक (अकरा) पुरुष १५२२, महिला १६०७, एकूण -३१२९, प्रभाग क्रमांक-(बारा),पुरुष २३३३, महिला- २३०९, एकूण ४६४२, प्रभाग क्रमांक (तेरा) -पुरुष १५८५, महिला १४५७, एकूण - ४५०४ मतदार संख्या आहेत. एकूण तेरा प्रभागामध्ये एकूण पुरुष २२५०४ तर एकूण महिला २२८०० मतदार संख्या आहेत. शहरातील एकूण मतदार ४५३०४ आहेत..तगडा बंदोबस्त...!देगलूर नगर परिषदेच्या मंगळवारी ता. २ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी तगडा पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. यासाठी ५० अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ६ पोलीस नियंत्रण कक्ष उभारण्यात आले असून पोलीस मुख्यालयातील ७१ अंमलदार, मुक्रमाबाद पोलीस स्थानकातील १६ कर्मचारी, मरखेल पोलीस स्थानकातील १४ पोलीस कर्मचारी व १२२ होमगार्ड एस. आर. पी. चे २९ प्लॅटिन, सोलापूर पोलिसातील २० कर्मचारी, व देगलूर शहरातील ५९ पोलीस कर्मचारी यासाठी तैनात करण्यात आल्याची माहिती निवडणूक विभागातून देण्यात आली.