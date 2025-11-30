मराठवाडा

Nanded Election : देगलूर नगरपरिषद निवडणुकीत हायव्होल्टेज संघर्ष; ४५ हजार मतदार ठरवणार १०२ उमेदवारांचे भवितव्य!

Municipal Council Election : देगलूर नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत चुरशीची लढत रंगली असून ४५ हजार मतदार १०२ उमेदवारांचे भवितव्य ठरवणार आहेत. तगड्या पोलिस बंदोबस्तासह मतदानाची सर्व तयारी पूर्ण झाली आहे.
Close Contest for Degloor Municipal Council

Close Contest for Degloor Municipal Council

sakal

अनिल कदम
Updated on

देगलूर : देगलूर नगरपरिषदेच्या १३ प्रभागातील २७ नगरसेवक व थेट अध्यक्षपदासाठी ता.२ डिसेंबर रोजी मतदान होत आहे .यासाठी मतदान यंत्रणेची तयारी पूर्ण झाली असून शहरातील ४७ बुथसाठी ३०० कर्मचारी मतदान प्रक्रियेसाठी नेमण्यात आले आहेत. थेट नगराध्यक्ष पदासाठी पाच उमेदवार निवडणूक रिंगणात असून काँग्रेसच्या वतीने मनोरमा निलमवार, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने विजयमाला टेकाळे, भाजपाच्या वतीने नीलाताई भांगे, शिवसेनेच्या शिंदे गटाच्या वतीने जयश्री काबदे तर अपक्ष म्हणून मुस्कान कुरेशी या रिंगणात असून मतदानाच्या पूर्वसंध्येपर्यंत काँग्रेसच्या मनोरमा नीलमवार व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विजयमाला टेकाळे यांच्यात काट्याची लढत होत आहे.

Loading content, please wait...
Nanded
election
Voting
Competition
Maharashtra Politics

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com