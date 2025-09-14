Degalur Market Committee: 'देगलूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जमीन विक्रीला हिरवा कंदील'; पणनमंत्र्यांनी दिली होती स्थगिती, मंत्रालयात पुन्हा सुनावणी

-अनिल कदम देगलूर : देगलूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या विकासकामे व कर्मचाऱ्यांचे देय थकित वेतन अदा करण्याच्या उद्देशाने विद्यमान संचालक मंडळाने बाजार समितीच्या मालकीची ३२ आर .जमीन विक्री करण्याचा प्रस्ताव पणन संचालकाकडे दिला होता. मात्र त्याला आक्षेप घेत खा. डॉ. अजित गोपछडे यांनी जमीन विक्रीला परवानगी देऊ नये असे पत्र पणन मंत्र्यांना दिल्याने त्यांनी या प्रकरणाला स्थगिती दिली होती. याप्रकरणी विद्यमान संचालक मंडळाने न्यायालयात दाद मागितल्याने न्यायालयाने ही बाजार समितीला जमीन विक्री प्रकरणी दिलेली स्थगीती उठवण्याचे निर्देश दिल्याने राज्याच्या सहकार व पणन विभागाच्या अवर सचिवांनी स्थगिती उठवण्यात येत असल्याचे पत्र नुकतेच बाजार समितीला प्राप्त झाल्याने जमीन विक्री प्रकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे विद्यमान संचालक मंडळात आनंदाचे वातावरण आहे..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.दरम्यान याप्रकरणी माजी उपसभापती ताराकांत पाटील, बालाजी कनकंटे व इतरांनी पुन्हा राज्याच्या सहकार व पणन मंत्र्यांकडे धाव घेत या प्रकरणी हे प्रकरण "जैसे थे" ठेवण्याची मागणी केली असून त्याची सुनावणी ही सोमवार ता.१५ सप्टेंबर रोजी मंत्रालयात होणार असल्याने या सुनावणीकडे जिल्ह्यासह सहकार खात्यातील धुरीणांचे लक्ष लागले आहे..देगलूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मालकीची गट क्रमांक ८३६ मधील ३२ आर. जमीन बाजार समितीच्या विकास कामासाठी व कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतन देयकापोटी विद्यमान संचालक मंडळाने विक्री करण्याचा रीतसर प्रस्ताव ता. २ फेब्रुवारी २५ रोजी जिल्हा उपनिबंधकामार्फत राज्याच्या पणन संचालकांकडे ता.२१ फेब्रुवारी रोजी सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावाला खा. अजित गोपछडे यांनी ता. ६ जून २५ रोजी पणनमंत्र्याला पत्र देत जमीन विक्री प्रकरणाला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. त्यावर ता.१२ जून रोजी पणन विभागाने स्थगिती दिली होती .संचालक मंडळाने या निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागितली. त्यावर न्यायालयाने ता.१३ ऑगस्ट २५ रोजी ही स्थगिती उठवुन बाजार समितीला जमीन विक्री करण्यास परवानगी देण्याचे निर्देश संबंधित विभागाला दिले होते. ता. १२ जून २५ रोजी दिलेले "स्थगिती आदेश" रद्द करण्यात येत असल्याचे पत्र राज्याच्या सहकार व पणन खात्याच्या अवर सचिव माधवी शिंदे यांनी ता.३ सप्टेंबर रोजी काढले आहे .या पत्राचया संदर्भाने पणन सहसंचालकांनी देगलुर कृषी उत्पन्न बाजार समितीची ३२ आर जमीन विक्री करण्याच्या प्रकरणाला दिलीली स्थगिती उठविण्यात येत असल्याचे संचालक मंडळाला कळविले असल्याने बाजार समितीच्या जमीन विक्री प्रकरणाचा मार्ग यामुळे मोकळा झाला आहे..मात्र या निर्णयाविरुद्ध भाजपामधील कार्यकर्त्यांनी राज्याच्या परममंत्र्याकडे दाद मागितली असून याची सुनावणी आज सोमवारी ता.१५ रोजी मंत्रालयात होत आहे. या सुनावणीकडे जिल्ह्यासह संपूर्ण सहकार खात्याचे लक्ष लागले आहे.." बाजार समितीतील कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे गेल्या २२ महिन्यापासूनचे व कांही सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकले आहे. आम्ही या सर्व बाबी विचारात घेऊन व न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देऊनच जमीन विक्रीची परवानगी शासनाकडे मागितली होती. या होणाऱ्या व्यवहारातून बाजार समितीचा विकास तर होणारच आहे. त्याचबरोबर जे कर्मचारी बाजार समितीसाठी कष्ट केले, त्यांनाही त्यांची रक्कम मिळण्यास मदतच होणार आहे.यादवराव देशाई हिप्परगेकर सभापती बाजार समिती देगलूर.." बाजार समितीची सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता अनेक विकास कामे रखडलेली आहेत. जमीन विक्री प्रकरणामुळे बाजार समितीच्या विकासाचे नवे दालन उघडणार असून यामुळे विकासाला बसलेली खिळ ही सुटण्यास मदत होणार आहे.रामदास पाटील सुमठाणकर राष्ट्रवादी दिव्यांग सेल महाराष्ट्र प्रदेश.." जमीन विक्री प्रकरणामुळे बाजार समितीमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार वाढू शकतो. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राखीव ठेवण्यात आलेली ही जागा विकून कोणता विकास संचालक मंडळ करणार आहे हे अद्यापही पुढे आलेले नाही. प्रशासन पातळीवरही या प्रकरणात मोठी आर्थिक उलाढाल करून जमीन विक्रीचा घाट घातला जात आहे. मात्र आम्ही हे कदापी होऊ देणार नाही. याप्रकरणी आम्ही पणनमंत्र्यांकडे दाद मागीतली असून त्याची सुनावणी सोमवारी ता.१५ रोजी मंत्रालयात होणार आहे. यातून शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल अशी अपेक्षा आम्हाला आहे.बालाजीराव कनकंटे शहापूरकर माजी उपसभापती बाजार समिती देगलूर..Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.स्थगिती प्रकरणाला पक्षांतराचा वास....गेल्या तीन वर्षांपूर्वी देगलूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीची सार्वत्रिक निवडणूक झाली होती. त्यावेळी संपूर्ण भाजपाचे संचालक मंडळ निवडून आले होते. पहिल्या वेळेस सभापतीचा मान अनिकेत पाटील राजूरकर यांना तत्कालीन भाजपाचे खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांनी मिळवून दिला होता. व त्यांनीच शब्द दिल्याप्रमाणे दुसऱ्यांदा सभापती होण्याचा मान यादवराव देशाई यांना देण्यात आला. मात्र विद्यमान सभापतीसह अनेक संचालक चिखलीकर व गोजेगावकर यांच्या नेतृत्वात राष्ट्रवादीत गेल्याने विद्यमान संचालक मंडळात गेल्या अनेक दिवसापासून सुंदोपसुंदी सुरू असून या सर्व प्रकरणाला पक्षांतराचीच किनार असल्याचे बोलले जात आहे. या प्रकरणात माजी खा. भास्करराव पाटील खतगावकर, आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर, व्यंकटराव पाटील गोजेगावकर हे काय मार्ग काढतात ते बघणे औसुक्याचे ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.