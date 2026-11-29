बीड: द भारत स्काउट्स अँड गाईड्सच्या १३ व्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सर्वानुमते निवड झाली असून, त्यांनी पदभार स्वीकारला आहे. देशातील ८० लाख सदस्यांचे प्रतिनिधित्व करताना सदस्यसंख्या ५ कोटींपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण केले जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.सेवा आणि शिस्तीतून चारित्र्य घडते, युवा पिढीत राष्ट्रभक्ती व समर्पणाची भावना रुजवण्याचे काम ही संघटना करते, असे फडणवीस म्हणाले. २०४७ च्या विकसित भारताचा पाया तरुण पिढी असून, शिस्तबद्ध पिढी घडवण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करण्याचे आवाहन त्यांनी केले..वर्षा निवासस्थानी झालेल्या या सोहळ्यात त्यांना अध्यक्षीय सनद व स्काऊट स्कार्फ देऊन सन्मानित करण्यात आले. याप्रसंगी उपाध्यक्षा प्रतिभा पांड्या, मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त डॉ.के.के.खंडेलवाल, एम.ए.खालिद, मनीषकुमार मेहता, मधुसूदन अवला, सनी पांड्या व पदाधिकारी उपस्थित होते..Jan Kalyan Expressway: जनकल्याण एक्सप्रेस-वे बीडऐवजी भूम-वाशीतून न्या; धाराशिवकरांची मागणी, खासदार ओमराजे निंबाळकरांचा पाठपुरावा.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्काऊट गाईडच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची धुरा स्वीकारल्यामुळे ही चळवळ गतिमान होईल. यापूर्वी शंकरराव चव्हाण व शरद पवार यांना हे पद मिळाले होते. फडणवीस यांच्या नियुक्तीचे राज्यातील सर्व सेवाभावी कार्यकर्त्यांनी स्वागत केले आहे.- संतोष मानूरकर, माजी राज्य आयुक्त, स्काऊट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.