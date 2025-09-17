CM Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भाषणादरम्यान ओबीसी कार्यकर्त्यांचा गोंधळ, नेमकं काय घडलं ?

Summaryमराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या भाषणादरम्यान ओबीसी कार्यकर्त्यांनी घोषणाबाजी करत गोंधळ घातला.कार्यकर्त्यांनी हैद्राबाद गॅझेटियर रद्द करण्याची मागणी करत "ओबीसींवर अन्याय होत आहे" असा आरोप केला.पोलिसांनी तिघा कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले असून, फडणवीस यांनी अशा हुल्लडबाजीला हुतात्म्यांचा अपमान म्हटले.. मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनानिमित्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आयोजित कार्यक्रमात भाषण करत असताना ओबीसी कार्यकर्त्यांनी गोंधळ घातला. हैद्राबाद गॅझेट विरोधात घोषणाबाजी केली. मुख्यमंत्र्यांचे भाषण सुरु असतानाच अचानक काही लोक उठले आणि घोषणाबाजी सुरु केली. .ओबींसीवर अन्याय होत असल्याने हैद्राबाद गॅझेटियर रदद् झाले पाहिजे असे त्यांचे म्हणणे होते. दरम्यान पोलिसांनी घोषणाबाजी करणाऱ्या ओबीसी समाजाच्या कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले आहे. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया देखील दिली आहे. अशी हुल्लडबाजी करणे हुतात्म्यांचा अपमान आहे असे फडणवीस म्हणाले..Chhagan Bhujbal : आरक्षण टिकविण्यासाठी लढू; आत्महत्या केलेल्या ओबीसी युवकाच्या कुटुंबीयांचे केले सांत्वन.रामभाऊ पेरकर या कार्यकर्त्यासह आणखी दोघांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर गोंधळ घातला. "ओबीसींवर अन्याय करणाऱ्या सरकाराचा धिक्कार असो" अशी घोषणाबाजी करण्यात आली. पोलिसांनी तिघांनाही ताब्यात घेतले आहे. दरम्यान मराठा आरक्षण जीआर रद्द करण्यासाठी नांदेडमध्येही ओबीसी समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी मोर्चा काढला. .मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या आझाद मैदानवरील आमरण उपोषणाच्या आंदोलनाला यश मिळाले. सरकारने मराठवाड्यातील मराठ्यांच्या कुणबी नोंदी लागू करण्यासाठी हैद्राबाद गॅझेटियरची अंमलबाजवणी करण्याचे आश्वासन दिले. यानंतर २ सप्टेंबर रोजी देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणासाठी हैदराबाद गॅझेटियरचा जीआर काढला होता. त्यानंतर आता कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेला सुरूवात झाली आहे. मात्र याला ओबीसी समाजाने विरोध केला आहे..FAQsप्रश्न 1: मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या भाषणादरम्यान गोंधळ का झाला? ➡️ ओबीसी कार्यकर्त्यांनी हैद्राबाद गॅझेटियरचा निषेध करून आरक्षणावरील अन्यायाविरोधात घोषणाबाजी केली.प्रश्न 2: घोषणाबाजी कोणी केली? ➡️ रामभाऊ पेरकर यांच्यासह तिघा ओबीसी कार्यकर्त्यांनी घोषणाबाजी केली.प्रश्न 3: पोलिसांनी काय कारवाई केली? ➡️ पोलिसांनी तिघाही कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले.प्रश्न 4: मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कशी प्रतिक्रिया दिली? ➡️ त्यांनी म्हटले की, अशी हुल्लडबाजी करणे म्हणजे हुतात्म्यांचा अपमान आहे.प्रश्न 5: या प्रकरणामागचे कारण काय आहे? ➡️ सरकारने मराठा आरक्षणासाठी हैद्राबाद गॅझेटियरचा जीआर काढला, ज्याला ओबीसी समाज विरोध करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.