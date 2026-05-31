बीडमध्ये खळबळ! अंगरक्षकाची बंदूक घेत धमकी दिली, धनंजय देशमुखांविरोधात गुन्हा दाखल, नेमकं काय घडलं?

संतोष देशमुख यांचे भाऊ धनंजय देशमुख यांच्याविरोधात जीवे मारण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बीड ग्रामीण पोलीस ठाण्यात हा गुन्हा नोंदविण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील साक्षीदार दादा खिंडकर याचा लहान भाऊ समाधान खिंडकर याने याबाबत तक्रार दिली आहे..तक्रारीनुसार, समाधान खिंडकर आणि धनंजय देशमुख एका हॉटेलमध्ये जेवण्यासाठी आले होते. त्यावेळी धनंजय देशमुख यांनी त्यांच्या अंगरक्षकाकडील पिस्तूल हातात घेऊन समाधान खिंडकरला जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या आरोपांच्या आधारे पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. गुन्हा नोंद झाल्यानंतर जिल्ह्यात विविध चर्चांना उधाण आले असून, या प्रकरणाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. याप्रकरणी पुढील तपास सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली..दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील साक्षीदार दादा खिंडकर याने समाधान खिंडकरविरोधात तक्रार दाखल केली होती. समाधान खिंडकर याने घरी येऊन आपल्याला शिवीगाळ केली तसेच जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचा आरोप त्याने तक्रारीत केला होता. त्यानंतर समाधान खिंडकरविरोधातही गुन्हा दाखल करण्यात आला होता..दोन दिवसांत आता समाधान खिंडकरने थेट धनंजय देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप करत तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीची दखल घेत पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला आहे. या घडामोडीनंतर बीड जिल्ह्यात खळबळ उडाली असून, या प्रकरणाबाबत विविध चर्चांना पुन्हा एकदा वेग आला आहे. पोलिस तपासातून नेमके काय तथ्य समोर येते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.