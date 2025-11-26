Dhananjay Munde: धनंजय मुंडेंचा जीव वाल्मिकमध्ये एवढा का गुंतलाय? निवडणुकीत आरोपीची आठवण का काढावी लागतेय?

Parli, Beed Crime: 'आज एक माणूस दिसत नाही इथे', असं म्हणत धनंजय मुंडेंनी बीडच्या जाहीर मेळाव्यात पंकजा मुंडेंसमोर नाव न घेता वाल्मिक कराडची आठवण काढली. त्यांच्या याच आठवणीनं ते पुन्हा अडचणीत येणार असं दिसतंय. कारण इथे धनंजय मुंडेंनी नाव घेतलेलं नसलं तरी बीडच्या स्थानिक वर्तुळात आणि राज्याच्या राजकारणात धनंजय मुंडेंना वाल्मिक कराडची आठवण येत असल्याची चर्चा झाली. सभेत बोलताना धनंजय मुंडे म्हणाले की, चोवीस तास जगमित्र कार्यालय सुरू असायचे. आज 9-10 महिने झाले, कार्यालय सुरू आहे, काम सुरू आहे; पण हे बोलताना आपल्याबरोबर एक व्यक्ती नाही, याची जाणीव होते. माझ्या एका कार्यकर्त्याची, सहकाऱ्याची उणीव जाणवते. काय चुकले, काय नाही ते न्यायालय पाहील, असे वक्तव्य मुंडेंनी केले. त्यांनी नाव घेतले नसले तरी, हे वक्तव्य वाल्मिक कराड यांच्याशी संबंधित असल्याचे बोलले जात आहे. कारण, जगमित्रच्या माध्यमातून वाल्मिक कराड सर्व कामे पाहायचा..राज्यभरात नगरपालिका निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू आहे. सर्वच पक्षांचे नेते मोठ्या प्रमाणावर प्रचार सभा घेत आहेत. अशातच, परळीत झालेल्या महायुतीच्या सभेत राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) नेते तथा आमदार धनंजय मुंडे यांच्या एका विधानाने मोठी खळबळ उडवली आहे. आपल्या भाषणात धनंजय मुंडेंना संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात तुरुंगात असलेल्या वाल्मिक कराडची आठवण झाली. या मेळाव्यात पंकजा मुंडेदेखील उपस्थित होत्या. तर, याच मेळाव्यात पंकजा मुंडेंनीही गव्हासोबतच किडेही भरडले गेल्याचं वक्तव्य केलं होतं. त्यामुळे त्यांचा रोख कुणाकड़े होता? हा विषयच आहे..धनंजय देशमुख काय म्हणाले?धनंजय मुंडे यांच्या वक्तव्यानंतर संतोष देशमुखांचे भाऊ धनंजय देशमुखांनी त्यावर प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, या सगळ्यांनी मिळून केलेलं पाप आहे, हे काही दिवसआधी अंग झटकत होते की, खरं कधीच लपत नाही अन् खोटं कधीच झाकत नाही. त्याप्रमाणे आज यांना स्पष्टोक्ती द्यायची वेळ आली आहे. तो जो आरोपी आहे, खूनातला, खंडणीतला, जो मुख्य सूत्रधार आहे तो यांचा सहकारी आहे. त्यामुळे कुठलंही नुकसान झालं तरी मी त्याला सोडू शकत नाही..देशमुख पुढे म्हणाले, नक्कीच खून प्रकऱणं असतील, खंडणी असतील इतर चुकीची कामं असतील त्याचं प्रमाण कमी झालेलं आहे. याला नवीन पोलीस आय़ुक्त आणि मुख्यमंत्र्यांनी गुन्हेगारी कशी संपुष्टात येईल यावर उपाययोजना राबवलेल्या आहेत. परंतु यांना या सगळ्या चुकीच्या गोष्टी पुन्हा सुरु करायची उणीव भासणारे. कारण हेच सगळे कटकारस्थान करणारी कंपनी आहे. देशमुख खून प्रकरणाला एक वर्ष होत आलंय, याची कधी आठवण किंवा उणीव भासली नाही की एक चांगला निष्पाप सरपंच गावातून गेला, पंरतु जो गुन्हेगार आहे, अनेक खोटे गुन्हे अन् खोट्या गोष्टी या जिल्ह्यात माजवल्या त्याची यांना उणीव भासली. या संदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे. कोणत्याही चुकीच्या व्यक्तींना यात अडकवण्यात आलं नाही ज्यांनी चुकीचे काम केले त्यांनाच अडकवण्यात आले असं धनंजय देशमुखांनी म्हटलंय..Nashik Roads Issues : खड्डे, अतिक्रमण आणि मनमानी: नाशिकच्या आमदारांनी मनपा आयुक्तांना धारेवर धरले; अधिकाऱ्यांवर 'खोटी माहिती' दिल्याचा आरोप.त्याच्या इतका नीच माणूस..., जरांगेंचा भडका उडालाधनंजय मुंडेंच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना मनोज जरांगे पाटील भडकले, संतोष देशमुख यांची क्रूर हत्या करूनही जर तो (धनंजय मुंडे) म्हणत असेल की, मला 'त्याची' उणीव भासते, तर त्याच्या इतका नीच माणूस या पृथ्वीतलावर दुसरा असू शकत नाही. तो गोरगरीब लेकरांचे मुडदे पाडत असेल तर अशा माणसाला किती दिवस फडणवीसांनी आणि अजित पवारांनी पाठीशी घालायचं? आता तरी अजित पवारांचे डोळे उघडले तर बरं होईल, असे जरांगे म्हणाले..खंत वाटत असेल तर त्याच्या शेजारी बसून खंत दूर करा - सोळंकेधनंजय मुंडे यांनी जी काही खंत बोलून दाखवली ती खंत खरंच त्यांना प्रत्येक क्षणाला, त्यांच्या पाठीमागे सावलीसारखा असणाऱ्या वाल्मिक कराडबद्दलच असावी. फारच खंत वाटत असेल तर त्याच् शेजारी जाऊन बसा आणि खंत दूर करा, असं म्हणत आमदार प्रकाश सोळंके यांनी आमदार धनंजय मुंडे यांना टोला दिला. तर मागे ३-४ दिवसांपूर्वी बीडमधील माजलगाव मतदारसंघाचे आमदार प्रकाश सोळंके यांनी स्टार प्रचारक म्हणून, आमदार धनंजय मुंडे यांना माझ्या मतदारसंघात पाठवू नका, असा थेट पक्षाला निरोप पाठवला आहे. पाठवल्यास वेगळेच काहीतरी विपरीत घडेल, अशी भीती देखील व्यक्त केली आहे. प्रकाश सोळंके यांनी थेट पक्षाला धनंजय मुंडेंबाबत, असा निरोप दिल्याने खळबळ उडाली आहे..'धनंजय मुंडेंना पक्षातून काढून टाका'- सुप्रिया सुळेमहाराष्ट्रातील मुलीचा आणि कोणाच्याही वडिलांचा क्रूर खून करणाऱ्यांना फाशीच हवी. त्यांच्याबद्दल कोणाला आठवण येणेही लाजिरवाणे आहे.” त्यांनी पुढे सांगितले की, “जर अशी प्रवृत्ती कोणत्याही पक्षातून मदत घेणार असेल, तर त्यांना त्या पक्षातून बाहेर काढावे. असे वक्तव्य महाराष्ट्राच्या ऐक्यासाठी घातक आहे.” अशी विनंती खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली. माध्यमांशी बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना त्या माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी केलेल्या वक्तव्याच्या संदर्भात बोलत होत्या..9 डिसेंबर 2024 रोजी अंबाजोगाई तालुक्यातील मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांची क्रूरपणे हत्या करण्यात आली होती. या हत्येमागे खंडणीचा वाद असल्याचे तपासात उघड झाले. या प्रकरणात धनंजय मुंडे यांचा जवळचा सहकारी म्हणून ओळखला जाणारा वाल्मिक कराड आणि त्याच्या साथिदारांवर गुन्हा दाखल आहे. काही दिवस फरार राहिल्यानंतर कराडने आत्मसर्पण केले, तेव्हापासून कराड न्यायालयीन कोठडीत आहे. या प्रकरणामुळे धनंजय मुंडे यांना आपले मंत्रिपद गमवावे लागले आहे..Kanya Career Rashifal 2026: विदेश प्रवासाची संधी! गुरुच्या कृपेने कन्या राशीच्या करिअरला मिळेल नवे वळण .धनंजय मुंडेंना वाल्मिक कराडची आठवण का येतेय?वाल्मिक कराड हा धनंजय मुंडेंसोबत अगदी लहानपणीपासून आहे. काका-पुतण्यात फूट पडल्यानंतर वाल्मिक धनंजय यांच्यासोबत होता.धनंजय मुंडेंना हवं नको ते सगळं वाल्मिक कराड बघायचा.धनंजय मुंडेंचं जगमित्र कार्यालय कराड चालवायचा. येथून अनेक गरजूंना वैद्यकीय मदत मिळायची.सध्या या कार्यालयाचे काम संथ गतीने सुरु आहे. धनंजय मुंडें आणि वाल्मिक काही व्यवसायांमध्ये एकत्रित असल्याचं पुढे आलेलं होतं.मुंडे कृषीमंत्री असताना वाल्मिक विभागाच्या बैठका घ्यायचा, बदल्यांचे रेटही त्यानेच ठरवले होते, असा आरोप सुरेश धस यांनी केलेला आहे.परळी मतदारसंघातलं सगळं काम वाल्मिक बघायचा. धनंजय मुंडेंना मतदारसंघात लक्ष द्यायची गरज नव्हतीराखेचं टेंडर, वाळू, प्लॉटिंग, खंडणी ही कामं करुन तो पैसा उभा करायचा. विधानसभा निवडणुकीत परळीत बूथ ताब्यात घेण्यात आलेले होते. निवडणुकीची यंत्रणा वाल्मिक हाताळायचा. त्यामुळे मुंडेंचा विजय सोपा व्हायचा, हे मुद्दा घेऊन राजेसाहेब देशमुख हे कोर्टात गेलेले आहेत.आता नगर पालिका निवडणुकीत धनंजय मुंडेंना वाल्मिकची आठवण येतेय. कारण त्याचं नाव घेतल्यानंतर मत मिळतील, असं त्यांना वाटत असावं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 