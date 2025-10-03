Dhangar Reservation Protest : दीपक बोऱ्हाडेंचे उपोषण तूर्त स्थगित; धनगर आरक्षणाचा लढा, शासनासोबत चर्चा सुरू ठेवण्याचा निर्धार

जालना : धनगर समाजाला ‘एसटी’ प्रवर्गातून आरक्षणाची अंमलबजावणी करावी, या मागणीसाठी आंदोलनकर्ते दीपक बोऱ्हाडे यांनी सोळाव्या दिवशी, गुरुवारी (ता. दोन) उपोषण तूर्त स्थगित केले. .प्रकृती खालावल्यामुळे समाजबांधवांचा उपोषण सोडण्याचा आग्रह होता. त्यानुसार बोऱ्हाडे यांनी आपली कन्या अहिल्या हिच्या हस्ते फळाचा रस घेत उपोषण सोडले. आरक्षणाचा लढा आणि शासनासोबतची चर्चा सुरूच राहणार असल्याचा निर्धार त्यांनी बोलून दाखविला..शहरातील अंबड चौफुली भागात बोऱ्हाडे यांनी उपोषण सुरू केले होते. बुधवारी (ता. एक) रात्रीपासून त्यांची प्रकृती अधिक खालावली होती. त्यामुळे डॉक्टरांनी त्यांना रुग्णालयात दाखल होण्याचा सल्ला दिला होता. दरम्यान, आंदोलनाची पुढील दिशा निश्चितीसाठी उपोषणस्थळी राज्यभरातील अभ्यासक, निवडक समाजबांधवांची आज बैठक झाली. यावेळी भावनिक होत बोऱ्हाडे यांनी समाजबांधवांशी संवाद साधला. .आपण आशा सोडलेली नाही, शासनाने वेळ मागितला असून तो देऊ. समाजाने दीर्घकाळ वाट पाहिली, आता आणखी महिनाभर वाट पाहू. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपूर्वीच शासनाने तोडगा काढावा, अन्यथा पुन्हा लढाईसाठी सज्ज होऊ, असे त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, समाजबांधवांच्या आग्रहानंतर त्यांनी उपोषण तूर्त स्थगित केले. उपचारासाठी त्यांना खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले..Deepak Borhade: सरकारसोबतची बैठक निष्फळ; दीपक बोऱ्हाडे, धनगर समाजाचे आज राज्यभरात चक्काजाम आंदोलन.‘चलो दिल्ली’चा नाराउपस्थित समाजबांधवांनी मुंबईत जाऊन आंदोलन करण्याचा आग्रह धरला. डॉ.प्रा. यशपाल भिंगे यांनी, दिल्लीत जाऊन पिवळ्या वादळाची धडकी भरवावी लागेल, असे सांगताच उपस्थितांनी ‘चलो दिल्ली’चा नारा दिला. दीपक बोऱ्हाडे यांच्या आंदोलनाचे लोण ओडिशा, बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली, नेपाळपर्यंत पोचल्याचे भिंगे म्हणाले. प्रमाणपत्र नाही तर मतदान नाही, असा निश्चय करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. आपल्याला दिल्लीतून आंदोलनासाठी निमंत्रण मिळाल्याचे बोऱ्हाडे यांनीही सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.