Jalna Protest: धनगर समाजाचा उद्या इशारा मोर्चा; जालन्यात दीपक बोऱ्हाडे यांचे सहा दिवसांपासून उपोषण सुरूच

जालना : धनगर समाजाला एसटीचे आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी दीपक बोऱ्हाडे शहरातील अंबड चौफुली येथे सहा दिवसांपासून बेमुदत उपोषणाला बसले आहेत. दरम्यान, शासन आणि प्रशासन या उपोषणाकडे दुर्लक्ष करत असल्याच्या भावना समाजबांधवांकडून उमटत आहे. त्यामुळे समाजाच्या वतीने बुधवारी (ता. २४) राज्यव्यापी इशारा मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे..दीपक बोऱ्हाडे यांच्या उपोषणाला राज्यभरातून मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या आश्वासनाची जाणीव करून देण्यासाठी बुधवारी (ता. २४) राज्यव्यापी इशारा मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. हा मोर्चा दुपारी बाराला गांधी चमन येथून सुरवात होऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकणार आहे..आमदार, खासदारांनी दिल्या भेटीखासदार डॉ. कल्याण काळे, गंगाखेडचे आमदार डॉ. रत्नाकर गुट्टे, माजी केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे, ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी उपोषणकर्ते बोऱ्हाडे यांची भेट घेऊन धनगर उपोषणाला पाठिंबा जाहीर केला आहे..Latest Marathi News Updates: देश-विदेशासह राज्यात दिवसभरात काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर.सरकारच्या नजरेत आमचा समाज बेदखल आहे, म्हणून ते आमची दखल घेत नाही. माझा श्वास चालू असेपर्यंत हा लढा शांततेत आहे. उद्याच्या मोर्चातून आमचा उद्रेक सरकारला दिसेल. त्यामुळे शासनाने वेळीच दखल घ्यावी आणि धनगरासाठी एसटी आरक्षणाची अंमलबजावणी करावी.- दीपक बोऱ्हाडे, उपोषणकर्ते.