Dhangar Protest: जालना जिल्ह्यात धनगर समाजाचा रस्ता रोको आंदोलन; एसटी आरक्षणाच्या मागणीसाठी ठिकठिकाणी संताप व्यक्त

अंबड : जालना जिल्हयातील अंबड शहरातील पाचोड नाका येथील छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा परिसर, जालना - अंबड महामार्गावरील शेवगाफाटा, ताडहादगाव, किनगावफाटा, वडिगोद्री,जामखेड याठिकाणी रत्यावर टायर जाळून रस्ता रोको आंदोलन करण्यात आले..तालुक्यातील शिरनेर येथे अंबड - पाचोड मार्गावर सकल धनगर समाज बांधवांच्या वतीने बुधवारी (ता.1) टायर जाळून रस्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. सकल धनगर समाज बांधवांच्या वतीने आपल्या न्याय हक्कांसाठी लढा उभा केला आहे.उपोषण, आंदोलन, गाड्या जाळणे, टायर जाळून रस्ता रोको करत सरकारचा तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त करण्यात येत आहे.धनगर समाजाचा एसटीमध्ये सामावेश करावा..याची अंमलबजावणी तात्काळ करावी. जीआर काढावा.सरकारने समाजाच्या भावना जाणून घ्याव्यात.यासह आदी मागण्या जोर धरत आहे.आरक्षण अंमलबजावणी व्हावी. यासाठी जालना जिल्हयातील अंबड तालुक्यातील शिरनेर येथे टायर जाळून रस्ता रोको करण्यात आला..याप्रसंगी बाबासाहेब वैराळ यांनी रस्ता रोको आंदोलन करताना आपल्या भावना व्यक्त केल्या.याप्रसंगी बोलताना वैराळ म्हणाले की, सरकारने धनगर समाजाच्या भावना जाणून घाव्यात.समाजाच्या वतीने वेगवेगळ्या मार्गाने लढा सुरू करण्यात आलेला आहे.समाज स्वतः हा या मध्ये सहभागी होत आहे.यामुळे हा लढा असाच सूरू असणार आहे..याप्रसंगी शेकडो नागरिक मार्गावर एकत्र येऊन टायर जा रास्ता रोको आंदोलनात मोठया प्रमाणात सहभागी झाले होते.अनेक मार्गावर रस्ता रोको आंदोलनामुळे वाहतुकीची चांगलीच कोंडी झाली होती. यामुळे रस्त्यांच्या दुतर्फा वाहनाच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या.पोलिसांनी घटनास्थळी बंदोबस्त वाढविल्याने वाहतूक व्यवस्था नंतर पूर्ववत झाली..अंबड तालुक्यात ठिकठिकाणी साकल धनगर समाज बांधवांच्या वतीने एसटीमध्ये समावेश करण्यात यावा.यासाठी अंबड शहरासह तालुक्यात ठिकठिकाणी रस्त्यावर टायर जाळून रस्ता रोको आंदोलनात सकल धनगर समाज बांधव सहभागी झाले होते. पोलिसांनी.