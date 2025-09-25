Jalna Protest: जालन्यात धनगर समाज एकवटला; ‘एसटी’ आरक्षणासाठी मोठा मोर्चा, हजारो समाजबांधवांचा सहभाग

जालना : धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी जालना शहरात बुधवारी (ता. २४) इशारा मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चासाठी राज्यभरातून समाजबांधव मोठ्या संख्येने आले होते. .भूषणसिंहराजे होळकर, आमदार गोपीचंद पडळकर, ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे, घनश्याम हाके यांच्यासह अनेक नेते, राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी सहभागी झाले होते. शहरातील गांधी चमन चौकातून निघालेला मोर्चा विविध मार्गांनी अंबड चौफुलीपर्यंत गेला..Maratha Reservation : हैदराबाद गॅझेटचा फायदा होणार नाही, संजय लाखे पाटील; जरांगेंचे आंदोलन चुकीच्या दिशेने .मोर्चेकऱ्यांनी हाती मागण्यांचे फलक धरले होते. या मोर्चात उपोषणकर्ते दीपक बोऱ्हाडे यांनी मार्गदर्शन केले. मोर्चात आंदोलनाची पुढील दिशा ठरली. त्यानुसार २६ सप्टेंबरला संवैधानिक मार्गाने राज्यभर तहसील कार्यालयासमोर एकदिवसीय धरणे आंदोलन, २९ सप्टेंबरला आमदार आणि खासदारांच्या घरासमोर शेळ्या मेंढ्यांसोबत घेऊन आंदोलन, एक ऑक्टोबरला राज्यभरात ठिकठिकाणी रास्ता रोको आंदोलन करण्याचे ठरले..मनोज जरांगे यांचे कौतुकमराठा समाजाने आरक्षणासाठी राज्यात ५८ मोर्चे काढले. चार आयोगांसह न्यायालयाने नाकारलेले, सरकारने नाकारलेले आरक्षण मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी घेऊन दाखविले. अशिक्षित माणूस म्हणून त्यांच्यावर टीका झाली; मात्र त्याच माणसाने मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून दिले, अशा शब्दांत दीपक बोऱ्हाडे यांनी जरांगेंचे कौतुक केले..उपोषणस्थळी कृषिमंत्र्यांची भेटअतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या क्षेत्राच्या पाहणीसाठी जिल्हा दौऱ्यावर आलेल्या कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी उपोषणकर्ते दीपक बोऱ्हाडे यांची भेट घेतली. आरक्षणाच्या प्रश्नावरून कायम समाजासोबत आहे. ‘एसटी’ आरक्षणासाठी आवश्यक त्या बाबींसाठी प्रयत्न करेन. सरकारनेही मागणी मान्य करावी. येथे स्वीकारलेले निवेदन मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांकडे सादर करू, असे भरणे म्हणाले..फडणवीस यांनी शब्द पाळावा’सर्वांनी केवळ मतांसाठी धनगर समाजाचा वापर केला. गेल्या ७० वर्षांपासून समाज आरक्षणाची लढाई लढत आहे. मात्र, अद्याप ते मिळाले नाही. पहिल्या कॅबिनेटमध्ये आरक्षण देऊ, असा शब्द देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ मध्ये दिला होता. त्यांनी तो पाळला नाही. फडणवीस हे दिलेला शब्द पाळेपर्यंत माघार घेणार नाही, असा निर्धार दीपक बोऱ्हाडे यांनी व्यक्त केला. समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण द्यावे, या मागणीसाठी बोऱ्हाडे यांचे येथे उपोषण सुरू असून, आज त्यांच्या उपोषणाचा आठवा दिवस होता..Maratha Reservation : ‘सरसकट’ शब्द काढून टाका, जरांगे यांची मागणी; महाराष्ट्र ठप्प करण्याचा इशारा.क्षणचित्रे...मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, खानदेशातून समाजबांधव सहभागीमोर्चेकऱ्यांच्या हाती पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या प्रतिमा, झेंडेभंडाऱ्याची उधळण‘येळकोट येळकोट जय मल्हार’, ‘बाळूमामाच्या नावानं चांगभलं’ चा जयघोषमोर्चेकऱ्यांसाठी ठिकठिकाणी नाश्ता, पाण्याची व्यवस्थाआंदोलकांना वाहनस्थळ पडले अपुरे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.