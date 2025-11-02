Dhangar Reservation: दहा नोव्हेंबरपासून राज्यभर दौरे काढणार : दीपक बोऱ्हाडे

जालना : धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, यासाठी १० नोव्हेंबरपासून राज्यभर दौरे काढून समाजात मोठ्या आंदोलनासाठी उत्साह आणि जनजागृती निर्माण करणार असल्याचे धनगर आंदोलक दीपक बोऱ्हाडे यांनी सांगितले..आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्यासाठी शनिवारी (ता. १) धनगर समाजाची राज्यव्यापी बैठक बोलाविण्यात आली होती, यावेळी ते बोलत होते. या दौऱ्यात राज्यातील धनगर समाजाचे अभ्यासक, आंदोलक, नेते, चळवळीतील कार्यकर्ते उपस्थित राहणार आहेत..दरम्यान, सात नोव्हेंबरला राजस्थान येथे धनगर समाजाचा मोठा मेळावा होणार आहे, त्याला उपस्थित राहून १० नोव्हेंबरपासून महाराष्ट्रभर दौरे काढणार आहे. या दौऱ्याची सुरवात पहिल्या टप्प्यात मराठवाड्यातून करणार आहे. .Deepak Borhade: धनगर समाजबांधवांसोबत संवाद साधणार; जालन्यात आंदोलक दीपक बोऱ्हाडे यांची माहिती.दरम्यान, समाजाशी संवाद साधून एक मोठे आंदोलन मुंबई किंवा दिल्ली येथे करायचे आहे, असे बोऱ्हाडे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.