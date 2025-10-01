मराठवाडा

Deepak Borhade: सरकारसोबतची बैठक निष्फळ; दीपक बोऱ्हाडे, धनगर समाजाचे आज राज्यभरात चक्काजाम आंदोलन

Dhangar Reservation: धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गात आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी १ ऑक्टोबर रोजी राज्यभर चक्काजाम आंदोलन होणार आहे. शासनाकडून मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप समाजाने केला आहे.
Deepak Borhade

Deepak Borhade

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जालना : धनगर समाजास एसटी प्रवर्गातील आरक्षणाची अंमलबजावणी करावी, यासाठी आमचे शिष्टमंडळ सोमवारी (ता. २९) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटले. मात्र, ही बैठक निष्फळ ठरली आहे.

Loading content, please wait...
Jalna
political
ST
Dhangar community
Protest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com