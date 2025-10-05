Deepak Borhade: धनगर समाजबांधवांसोबत संवाद साधणार; जालन्यात आंदोलक दीपक बोऱ्हाडे यांची माहिती

जालना : आतापर्यंत आम्ही सत्ताधाऱ्यांच्या चक्रव्यूहात फसत गेलो. धनगर समाजाला एसटी आरक्षणाची अंमलबजावणी करावी, यासाठी आपण केलेल्या बेमुदत उपोषणामुळे राज्यासह इतर राज्यांतही ज्वाला पेटली आहे..तसेच शासनासोबतही चर्चा सुरू आहे. मात्र, आगामी निवडणुकांपूर्वी धनगर समाजाला एसटीचे प्रमाणपत्र न मिळाल्यास सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात मतदान करा, असे आवाहन धनगर आंदोलक दीपक बोऱ्हाडे यांनी केले. दरम्यान, राज्यभर धनगर समाजबांधवांसोबत संवाद साधणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..सोळा दिवसांच्या उपोषणानंतर शहरातील एका खासगी हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेत असताना आंदोलक बोऱ्हाडे शनिवारी ( ता. चार) पत्रकार परिषदेत संवाद साधला. यावेळी शिवप्रकाश चितळकर, प्रल्हाद नेमाणे, संतोष काळे, संतोष लव्हटे, श्याम बोऱ्हाडे, निखिल वीर, गोविंद जाधव आदी उपस्थित होते..बोऱ्हाडे म्हणाले की, आपल्या आंदोलनामुळे सरकारवर दबाव निर्माण करण्यात यशस्वी झालो असून समाज आता संघर्षाच्या पावित्र्यात आहे. समाजबांधवांकडून मुंबईत आंदोलनाविषयी विचारणा होत आहे..Deepak Borhade: सरकारसोबतची बैठक निष्फळ; दीपक बोऱ्हाडे, धनगर समाजाचे आज राज्यभरात चक्काजाम आंदोलन.मात्र, सध्याच मुंबईला न जाता राज्यभर आभार दौरा करून वाडी, वस्ती, तांड्यावर समाज बांधवांची चर्चा करणार आहे. दरम्यान, राज्यासह इतर राज्यांतील पाल, बघेल, गढरिया समाजबांधवही आपल्या सोबत आहे. त्यांनी राजस्थान येथे एक मोठा मेळाव्याचे आमंत्रण दिल्याचे बोऱ्हाडे यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.