Deepak Borhade: बोऱ्हाडेंना सरकारकडून चर्चेचे निमंत्रण; मंत्री पंकजा मुंडे, गिरीश महाजनांनी घेतली भेट, आज निर्णयाची शक्यता

जालना : धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण देणे सोपे नाही. हा विषय सरकारच्या हातात नसून तो सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे उपोषणकर्ते दीपक बोऱ्हाडे यांनी त्यांचे शिष्टमंडळ घेऊन मुंबईला चर्चेसाठी यावे. .मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा करून हा प्रश्न सोडवू, असे सरकारच्या शिष्टमंडळाकडून सांगण्यात आले. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे पत्र घेऊन त्यावर आरक्षण अभ्यासक आणि तज्ज्ञांसोबत चर्चा करून उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय रविवारी (ता. २८) होणार आहे..Minister Pankaj Bhoyar: ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही: गृह राज्यमंत्री पंकज भोयर; मुख्यमंत्र्यांना टार्गेट म्हणून तर आंदोलन नाही ना?.सरकारच्या शिष्टमंडळाने दीपक बोऱ्हाडे यांची शनिवारी ( ता.२७) भेट घेतली. पालकमंत्री पंकजा मुंडे, मंत्री गिरीश महाजन यांच्या शिष्टमंडळाने तब्बल पावणे दोन तास चर्चा केली. यावेळी आमदार बबनराव लोणीकर, अर्जुन खोतकर, मंगेश चव्हाण, नारायण कुचे, संतोष दानवे, डॉ. हिकमत उढाण आदी उपस्थित होते. .पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, आईच्या भूमिकेत मी येथे आले आहे. आदिवासी समाज न दुखावता आरक्षण द्यावे लागेल. गेल्या अनेक वर्षांपासून 'ड' चा 'र' करण्यासाठी धनगर समाज लढतो आहे. मात्र हा शब्द संविधानात बसविणे सोपे नाही. त्यासाठी आपण मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा करू आणि मार्ग काढू, असे मुंडे यांनी नमूद केले..मंत्री महाजन म्हणाले, धनगर समाजाचा प्रश्न सरकारला माहिती आहे. हा अन्याय दूर करायचा आहे. मात्र त्यासाठी वेळ लागतो आहे,त्यामुळे हे उपोषण मागे घ्यावे आणि सरकारसोबत चर्चेसाठी यावे..बोऱ्हाडेंचे सरकारसमोर पर्यायसंविधानामधील ३६ क्रमांकावर असलेल्या यादीत धनगडचे धनगर करावे आणि एसटीचे प्रमाणपत्र वाटप करावे. किंवा धनगरासाठी असलेले ओबीसीमधील साडेतीन टक्के आरक्षण एसटीमध्ये वर्ग करून उपवर्गीकरण करावे, असे दोन पर्याय बोऱ्हाडे यांनी सरकार पुढे ठेवले आहे. तसेच समाजातील आरक्षण अभ्यासक आणि तज्ज्ञांना रविवारी ( ता.२८) चर्चेस येण्याबाबत बोऱ्हाडेंनी आवाहन केले आहे..Dhangar Reservation: ''एसटी प्रवर्गातून आरक्षण नको!'' दीपक बोऱ्हाडेंची नवीन भूमिका, मुख्यमत्र्यांशी फोनवरुन संवाद.मुख्यमंत्र्यांनी साधला फोनवरून संवादएसटीचे आणि एससीचे आरक्षण संवैधानिक आहे. आरक्षणाचा निर्णय सरकारच्या हातात नसून सर्वोच्च न्यायालयाच्या हातात आहे. टाटा सोशल इन्स्टिट्यूट 'टिस'ने दिलेला अहवाल अर्धा आपल्या बाजूने आणि अर्धा विरोधात गेलेला आहे. त्यामुळे आपण मुंबईला चर्चेसाठी यावे, महाधिवक्ता यांच्याशी चर्चा करून आणि यातून मार्ग काढू. त्यामुळे आपण उपोषण मागे घ्या, असा संवाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपोषणकर्ते बोऱ्हाडे यांच्याशी फोनवरून साधला..तरुणाचे मुख्यमंत्र्यांना रक्ताचे पत्र धनगर समाजास संवैधानिक एसटीच्या आरक्षणाची तत्काळ अंमलबजावणी करावी. यासाठी सकल धनगर समाजाच्या वतीने कृष्णा गायके या तरुणाने रक्ताने पत्र लिहून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवले आहे..Maratha Reservation : 'सरसकट' शब्द काढून टाका, जरांगे यांची मागणी; महाराष्ट्र ठप्प करण्याचा इशारा.दोन ऑक्टोबरला पुढची दिशा ठरवू सरकारने एक ऑक्टोबरपर्यंत मागणी मान्य केली नाही, तर आम्ही २ ऑक्टोबरला दसऱ्याच्या दिवशी समाजाचा निर्णय घेऊ आणि उपोषणाची पुढची दिशा ठरवू, असे उपोषणकर्ते बोऱ्हाडे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. सरकारने धनगर समाजाला हलक्यात घेऊ नये, मुख्यमंत्र्यांनी धनगरांना दिलेला शब्द पाळावा.