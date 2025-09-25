Dhangar Reservation: कोण आहेत दीपक बोऱ्हाडे? पोलिस खात्यातून स्वेच्छानिवृत्ती.. आरक्षणासाठी मंत्रालयावरुन मारल्या होत्या उड्या

विष्णू नाझरकर | जालनाजाफराबाद तालुक्यातील गोंदनखेडा येथील दीपक बोऱ्हाडे यांनी धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षणासाठी त्यांनी पुकारलेला उपोषणाचा लढा आणि त्यांच्या इशारा मोर्चाला झालेल्या लाखोंच्या गर्दीमुळे ते सध्या चर्चेत आले आहेत. दरम्यान, जालना शहरातील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या नियोजित स्मारकाच्या ठिकाणी गेल्या नऊ दिवसांपासून ते उपोषणाला बसले आहेत. समाजकारण आणि राजकारणाची सांगड घालत धनगर समाजाच्या गेल्या ७० वर्षांपासूनच्या लढ्याला त्यांनी पुन्हा एकदा जिवंत केले आहे. त्यामुळे नेमके कोण आहेत दीपक बोऱ्हाडे यांची उत्सुकता अनेकांना लागली आहे..दीपक बोऱ्हाडे यांचा जीवनप्रवाससाडेनऊ वर्षे पोलिस खात्यात हेड कॉन्स्टेबलपदी नोकरी करून २०१४ साली स्वेच्छेने निवृत्ती घेऊन समाजकारण आणि राजकारणात सक्रिय. २०१४ साली भोकरदन विधानसभा मतदारसंघातून पहिल्यांदा निवडणूक लढवली. त्यानंतर २०१९ आणि २०२४ मध्ये वंचित बहुजन आघाडीकडून विधानसभा निवडणूक लढवली. २०२४ लोकसभा निवडणूक लढवली. मात्र पराभव झाला. २०१४ पासून धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे यासाठी सक्रिय, राज्यात अनेक ठिकाणी उपोषणे, रास्ता रोको, निवेदने दिले. सप्टेंबर २०२४ मध्ये पंढरपूर येथे आरक्षणासाठी ९ ते २५ सप्टेंबर दरम्यान तब्बल १६ दिवस आमरण उपोषण केले. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये मुंबई मंत्रालयात आंदोलन केलं. मंत्रालयावरून उड्या मारल्या, परिसर दणाणून सोडला. नोव्हेंबर २०२३ मध्ये जालना येथे हजारोंच्या मोर्चाचे नेतृत्व केले. मात्र मोर्चाला हिंसक वळण मिळाले. जालना जिल्हाधिकारी कार्यालयात फोडले, येथील गाड्या फोडल्या. २०२४ छत्रपती संभाजीनगर येथे समाजकल्याणच्या जात पडताळणी कार्यालयाबाहेर उपोषण. २०२३ साली मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनातून पोलिसांना टार्गेट केल्यानंतर पोलिसांच्या समर्थनात जालना जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ७ दिवस उपोषण. महाराष्ट्रात धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी ५५० हूनही अधिक व्याख्याने. सप्टेंबर २०२५ जालना शहरातील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या नियोजित स्मारकाच्या ठिकाणी १७ सप्टेंबरपासून आमरण उपोषण सुरू. गुरुवारी ( ता. २५) त्यांच्या उपोषणाचा नववा दिवस होता..जालन्यात लाखो धनगर बांधव एकवटलेधनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी जालना शहरात बुधवारी (ता. २४) दीपक बोऱ्हाडे यांच्या नेतृत्वाखाली इशारा मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चासाठी राज्यभरातून समाजबांधव मोठ्या संख्येने आले होते. शहरात सर्वत्र पिवळं वादळ दिसून आलं. या मोर्चासाठी राज्यभरातील धनगर समाजाचे नेते हजर होते. यात भूषणसिंहराजे होळकर, आमदार गोपीचंद पडळकर, ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे, घनश्याम हाके यांच्यासह अनेक नेते, राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी सहभागी झाले होते. शहरातील गांधी चमन चौकातून निघालेला मोर्चा विविध मार्गांनी अंबड चौफुलीपर्यंत गेला. १७ सप्टेंबरपासून सुरु झालेलं बोऱ्हाडेंचं उपोषण अजूनही सुरुच आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.