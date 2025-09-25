Laxman Hake: धनगरांचे ST आरक्षण हे आभासी चित्र? लक्ष्मण हाके हे काय बोलून गेले, आधी लढाई ओबीसींची...

Dhangar Reservation: धनगर समाजाचा एस.टी. प्रवर्गामध्ये समावेश करावा, या मागणीसाठी जालना येथे दीपक बोऱ्हाडे उपोषण करीत आहेत. १७ सप्टेंबरपासून हे उपोषण सुरु असून २४ सप्टेंबर रोजी जालन्यात इशारा मोर्चा काढण्यात आलेला होता. या मोर्चासाठी मोठ्या संख्येने धनगर समाजबांधवांची हजेरी होती. एवढंच नाही तर धनगर समाजातील मोठे नेते या मोर्चात सहभागी झाले. अपवाद होता लक्ष्मण हाकेंचा. मागच्या तीन-चार महिन्यांपासून बीड आणि परिसरात सभा, मेळावे घेणाऱ्या हाकेंनी जालन्याच्या मोर्चाकडे पाठ का फिरवली? असा प्रश्न उपस्थित होतोय..एका मुलाखीतमध्ये बोलताना लक्ष्मण हाके म्हणाले की, माझी तब्येत ठीक नव्हती, माझ्या सभाही होत्या. त्यामुळे मी जालन्यातील मोर्चाला जाऊ शकलो नाही. मी तिकडे जाण्याचा प्रयत्न करणार आहे. धनगर समाजाच्या एसटी आरक्षणासाठी २०१४ ला मी बारामतीमध्ये ९ दिवस उपोषण केलं होतं. त्यामुळे मला माझ्या समाजबांधवांना वेगळं काही सांगायची गरज नाही. २००४ पासून मी समाजासाठी झगडतो आहे..एसटी आरक्षणाचं आभासी चित्र...धनगर समाजाच्या एस.टी. प्रवर्गातील समावेशाबाबत बोलताना हाके म्हणाले, आज माझी प्रायोरिटी ही आहे की, ताटात असलेलं ओबीसींचं आरक्षण संपू नये. माझ्या समाजाबरोबरच गावगाड्यातला आमचा ओबीसी समाज जो क्लास आहे, त्यांचं आरक्षण टिकलं पाहिजे. आरक्षण कुठल्याही जातीला दिलं जात नाही, ते क्लासला दिलं जातं. ओबीसींचं शिक्षण, नोकऱ्या आणि पंचायत राजमधलं आरक्षण वाचवणं ही जबाबदारी आहे. कारण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधीही लागू शकतात.''आज बोगस कुणबीकरणाद्वारे ओबीसींचं आरक्षण संपलेलं आहे. आपलं झोपडं वाचवणं काम आहे. डोंगराच्या पल्याड इमला आहे, हवेली आहे.. हे जेकाही लोकांनी आभासी चित्र निर्माण केलंय... असेलही नाही म्हणत नाही. ती लढाई लढावी, आपल्या चार पिढ्यांनी लढलेली आहे. पण आज रोजी आपलं झोपडं कोण जर उद्ध्वस्त करु पाहात असेल तर ते वाचवलं पाहिजे.'' अशा शब्दांत हाकेंनी धनगर समाजाच्या एसटी आरक्षणावर भाष्य केलं..माझा सहकारी उपोषण करतोय, त्याला सदिच्छा...दीपक बोऱ्हाडे यांच्या उपोषणावर बोलताना लक्ष्मण हाके म्हणाले की, माझा सहकारी उपोषण करतोय, त्याला माझ्या सदिच्छा आहेत. पण माझं कर्तव्य आहे की घरातली माणसं बाहेर काढली जात असताना घर वाचवणं आपलं काम आहे. माझा त्यांना सपोर्ट आहे, माझ्या समाजाला माहिती आहे की, मी काय करतोय.त्यांच्या (दीपक बोऱ्हाडे) आंदोलनाला कोणीही पाठिंबा देऊ शकतात, त्यांचं स्वागत आहे. राजेश टोपे आमदार होते त्यावेळी कधी पाठिंबा दिला होता का? मी दोनवेळा उपोषण केलं होतं, त्याला त्यांनी कधी पाठिंबा दिला होता का? हे लोक राजकीय एँगलने पाहतात. मला काऊंटर म्हणून लोक जात असतील तर जाऊ द्या. पण सध्याची वेळ हा लढा लढण्याची नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.