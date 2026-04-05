Dharashiv News: सीएनजी पंपांवर वाहनांच्या लांब रांगा; येरमाळा-तुळजापूर यात्रा; भाविक तासनतास रांगेतच

धाराशिव: येरमाळा येथील आई येडेश्वरीची यात्रा आणि तुळजापूर येथील चैत्री यात्रेचा उत्साह शिगेला पोहोचला असतानाच या गर्दीचा मोठा ताण शहरातील इंधन पंपांवर दिसून येत आहे. सोलापूर-छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावरून भाविकांची आणि पर्यटकांची वाहने मोठ्या संख्येने धावत असल्याने, सीएनजी पंपांवर वाहनचालकांची मोठी तारांबळ उडत आहे. इंधन भरण्यासाठी तासनतास ताटकळण्याची वेळ आल्याने प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे..सध्या चैत्री पौर्णिमेच्या काळात तुळजापूर आणि येरमाळा येथे भाविकांची मोठी गर्दी होत आहे. महामार्गावरून येणाऱ्या-जाणाऱ्या वाहनांच्या संख्येत अचानक वाढ झाल्याने, सीएनजी पंपांवर अचानक गर्दी उसळली आहे. शहरातील शेरखाने पेट्रोल पंप, एमआयडीसी परिसरातील पंप आणि येडशी टोलनाक्याजवळील सीएनजी केंद्रांवर वाहनांच्या लांब रांगा लागल्याचे चित्र पाहायला मिळाले..एकाच वेळी मोठ्या संख्येने वाहने पंपावर येत असल्याने, काही ठिकाणी सीएनजीचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. येडशी टोलनाक्याजवळील पंपावर वाहनांची गर्दी वाढल्यामुळे साठा संपल्याची माहिती कामगारांनी दिली..यामुळे इंधन भरण्यासाठी आलेल्या वाहनचालकांना बराच वेळ रांगेत ताटकळत उभे राहावे लागले. यात्रा कालावधीत महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्या भाविकांनी आणि वाहनचालकांनी नियोजित वेळेपेक्षा थोडे अधिक वेळ हातात घेऊन प्रवासाचे नियोजन करावे, तसेच इंधनासाठी पर्यायी व्यवस्था किंवा घाई टाळावी. महामार्गावरील गर्दी पाहता, सीएनजी उपलब्धतेबाबत आधीच खात्री करणे हिताचे ठरेल.."यात्रा कालावधीमुळे बाहेरून येणाऱ्या वाहनांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. सीएनजी इंधनाचा पुरवठा वेळेवर होत असला तरी, मागणी अचानक वाढल्याने पंपावर वाहनांच्या रांगा लागणे अपरिहार्य झाले आहे. आम्ही शक्य तितक्या वेगाने इंधन भरून देण्याचा प्रयत्न करत आहोत."- प्रतिक शेरखाने, शेरखाने पेट्रोल पंप.