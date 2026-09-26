Dharashiv News : आदित्य ठाकरे, अंबादास दानवे यांनी धाराशिव जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा केला पाहणी दौरा; शेतकऱ्यांनी अत्यंत पोटतिडकीने आपल्या व्यथा मांडल्या

जेवळी, ता. लोहारा - पावसाअभावी जिल्ह्यात भीषण दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असून या संकट काळात आम्ही बळीराजाच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहोत. दुष्काळ निवारणासाठी सरकारने पोकळ आश्वासने न देता प्रत्यक्ष बांधावर येऊन शेतकऱ्यांना त्वरित व भरीव आर्थिक मदत देण्याची गरज आहे. या संवेदनशील प्रश्नावर राजकारण न करता विरोधक म्हणून आम्ही पूर्ण ताकदीने शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी लढू, असे प्रतिपादन शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे नेते व युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी केले..धाराशिव जिल्ह्यातील भीषण दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी आदित्य ठाकरे हे शनिवारी (ता. २६) जिल्हा दौऱ्यावर आले होते. यावेळी लोहारा तालुक्यातील जेवळी आणि भोसगा शिवारात दुष्काळग्रस्त पिकांची पाहणी करून शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना ते बोलत होते.त्यांच्यासोबत विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे आणि पक्षाच्या उपनेत्या तथा प्रवक्त्या सुषमा अंधारे उपस्थित होत्या. यावेळी हवालदील झालेल्या शेतकऱ्यांनी अत्यंत पोटतिडकीने आपल्या व्यथा मांडताना उद्धव ठाकरे यांनी रखरखत्या उन्हात खाली बसून त्यांच्या व्यथा ऐकल्या, यावेळी 'गेल्या वर्षी अतिवृष्टीने शेती खरडून गेली, त्याची नुकसानभरपाई अजून मिळाली नाही. पीक विमा भरूनही भरपाई हाती आली नाही..यावर्षी पावसाने पूर्णपणे पाठ फिरवल्याने पिके जळून खाक झाली आहेत. कर्ज कसे फेडायचे, संसार कसा चालवायचा? आत्ताच विहिरी-कूपनलिका कोरड्या पडल्या आहेत; पुढे पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्याची सोय कशी करायची? आम्हाला वाऱ्यावर सोडू नका,' अशी आर्त हाक शेतकऱ्यांनी यावेळी दिली. शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर आदित्य ठाकरे भावूक झाले.ते म्हणाले, 'हा अत्यंत संवेदनशील विषय असून यावर मी राजकारण करणार नाही. परंतु, राज्य सरकारने या संकटाच्या काळात आपली जबाबदारी ओळखून तातडीने पावले उचलणे आवश्यक आहे. बळीराजाने खचून जाऊन आत्महत्या सारखे टोकाचे पाऊल उचलू नये, या संकटातून मार्ग काढण्यासाठी आम्ही तुमच्यासोबत आहोत..या पाहणी दौऱ्याप्रसंगी आमदार कैलास पाटील, आमदार प्रवीण स्वामी, जिल्हा संपर्कप्रमुख सुनील कोटमोरे, सहसंपर्कप्रमुख मकरंदराजे निंबाळकर, जिल्हा संघटक ॲड. दीपक जवळगे, माजी नगराध्यक्ष रझाक अतार, माजी जिल्हा उपप्रमुख बसवराज वरनाळे, लोहारा तालुकाप्रमुख अमोल बिराजदार, उमरगा तालुकाप्रमुख सुधाकर पाटील, युवा नेते अजिंक्य पाटील, शेखर पाटील, प्रभुराज पणुरे, अरुण हावळे यांच्यासह महाविकास आघाडीचे पदाधिकारी व शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.