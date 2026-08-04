Osmanabad Crime: धाराशिव हादरले! कळंबमध्ये एमडी ड्रग्ज विक्रीचा डाव उधळला; दोन तरुण अटकेत, १.१० लाखांचा मुद्देमाल जप्त

-दिलीप गंभिरे कळंब : कळंब शहराजवळ येरमाळा रस्त्यावरील पाझर तलाव परिसरात स्थानिक गुन्हे शाखा व कळंब पोलिसांनी संयुक्त कारवाई करत एमडी (मेफेड्रोन) या अंमली पदार्थाची विक्री करण्याच्या तयारीत असलेल्या दोन तरुणांना ताब्यात घेतले असून त्यांच्या ताब्यातून ११.२१ ग्रॅम मेफेड्रोनच्या २९ प्लास्टिक पुड्या तसेच एक हिरो स्प्लेंडर दुचाकी असा एकूण १ लाख १० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. या प्रकरणी कळंब पोलीस ठाण्यात एनडीपीएस कायद्यान्वये दोघा विरुद्ध कळंब पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.पोलिसांनी दिलेल्या महिनुसार मागील काही दिवसांपासून धाराशिव जिल्ह्यात एमडी या घातक अंमली पदार्थाची तरुणांमध्ये विक्री होत असल्याची गोपनीय माहिती पोलीस यंत्रणेला मिळत होती. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा पोलीस अधीक्षक रितू खोकर यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेला अशा गुन्ह्यांवर विशेष लक्ष ठेवून कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.. त्याअनुषंगाने ३ ऑगस्ट रोजी स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक विनोद इज्जपवार हे पथकासह कळंब पोलीस ठाणे हद्दीत गस्त घालत असताना गोपनीय माहिती मिळाली. त्यानुसार निखिल युवराज जाधव (वय २४) व अरविंद दादाराव कांबळे (वय २४) दोघेही रा. कळंब हे स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी एमडी (मेफेड्रोन) या अंमली पदार्थाची विक्री करण्यासाठी कळंब-येरमाळा रस्त्यावरील पाझर तलाव परिसरात येणार असल्याचे समजले. या माहितीच्या आधारे एनडीपीएस कायद्यातील सर्व तरतुदींचे पालन करून फॉरेन्सिक पथक, पंच व पोलीस कर्मचाऱ्यांसह ४ ऑगस्ट रोजी पहाटे 4.30 ते 5.20 वाजता च्या दरम्यान पाझर तलाव परिसरात सापळा रचण्यात आला. .यावेळी रस्त्याच्या कडेला दुचाकी लावून उभ्या असलेल्या दोघा संशयितांना ताब्यात घेण्यात आले. पंचांसमक्ष घेतलेल्या अंगझडतीत त्यांच्या ताब्यातून पांढऱ्या रंग स्वरूपातील ११.२१ ग्रॅम वजनाचे मेफेड्रोन (एमडी) या अंमली पदार्थाच्या २९ पारदर्शक प्लास्टिक पुड्या आढळून आल्या. जप्त करण्यात आलेल्या मेफेड्रोनची अंदाजे किंमत ५५ हजार रुपये असून आरोपींकडील एमएच-२५ बीडी-४३४२ क्रमांकाची काळ्या रंगाची हिरो स्प्लेंडर दुचाकी (किंमत अंदाजे ५५ हजार रुपये) देखील जप्त करण्यात आली. .Bhandardara Accident: भंडारदरा पर्यटनाला गालबोट! मद्यपींची हुल्लडबाजी, भरधाव स्कॉर्पिओच्या धडकेत तरुणीचा मृत्यू.अशा प्रकारे एकूण १ लाख १० हजार रुपयांचा मुद्देमाल पोलिसांनी हस्तगत केला.याप्रकरणी कळंब पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवून एनडीपीएस कायदा १९८५ मधील कलम ८ (सी) व २२ (बी) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सहायक पोलिस निरीक्षक पंढरीनाथ मगर यांनी फिर्याद दिली असून पुढील तपास पोलीस निरीक्षक शकील शेख यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.ही कारवाई पोलीस अधीक्षक रितू खोकर, अपर पोलीस अधीक्षक सचिन पांडकर आणि उपविभागीय पोलीस अधिकारी संजय पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक विनोद इज्जपवार, सपोनि खटके, सपोनि मगर तसेच स्थानिक गुन्हे शाखा व कळंब पोलीस ठाण्यातील अधिकारी, कर्मचारी आणि फॉरेन्सिक पथकाने संयुक्तरीत्या केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.