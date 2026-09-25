Dharashiv News: पेट्रोल पंपांवर दिखाव्यापुरत्याच सोयी;हवा भरण्याची मशीन गायब; अन्य मोफत सुविधाही कागदावरच

धाराशिव: इंधन भरल्यानंतर वाहनांच्या टायरमध्ये हवा भरणे, पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी, तसेच स्वच्छतागृह या पेट्रोल पंपांवर मिळणाऱ्या मोफत सुविधा आहेत. मात्र, शहरातील पेट्रोल पंपांवर यातील बहुतांश सुविधांची पार दैना उडाली आहे. ‘सकाळ’ने गुरुवारी (ता. २४) शहरातील चार प्रमुख पेट्रोल पंपांची प्रत्यक्ष पाहणी केली असता, पंपांवरून हवा भरण्याचे मशीन गायब झाल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले. परिणामी, वाहनचालकांना ऐनवेळी पदरमोड करून खासगी गॅरेजचा रस्ता धरावा लागत आहे..नियम केवळ दाखवण्यापुरते?केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार प्रत्येक पेट्रोल पंपावर वाहनचालकांसाठी मोफत हवा, स्वच्छ पिण्याचेA पाणी आणि स्वच्छतागृह या प्राथमिक सुविधा पुरवणे बंधनकारक आहे. मात्र, शहरातील पंपांवर या सुविधा चालढकल करत दिल्या जात असल्याने आणि ऐनवेळी हवा भरण्यासाठी खासगी गॅरेजमध्ये पैसे मोजावे लागत असल्याने, प्रशासनाने यावर कडक पावले उचलावीत, अशी मागणी वाहनचालकांमधून होत आहे..ज्ञानेश्वर मंदिराजवळील इंडियन ऑइल पेट्रोल पंपावर टायरमध्ये हवा भरण्याची सोय नाही. कामगाराला विचारले तर बंद असल्याचे सांगितले. त्यामुळे तेथून निघून आलो. मूलभूत सुविधा देणे गरजेचे असताना पंपचालक त्याकडे दुर्लक्ष करून नियम पाळत नाहीत.- राहुल गायकवाड,दुचाकीचालकपेट्रोल पंपचालकांनी टायरमध्ये हवा भरणे, पिण्यासाठी शुद्ध पाणी, स्वच्छ स्वच्छतागृहे आदीची सुविधा वाहनचालकांना देणे बंधनकारक आहे. तेदेखील मोफत दिले पाहिजे. या सुविधा दिल्या जात नसतील, तर तपासणी करून दंडात्मक कारवाई केली जाईल.- प्रकाश राथोरे, सेल्स अधिकारी, इंडियन ऑइल, सोलापूर.सांजा रस्त्यावरील भारत पेट्रोलियम पंपावर ग्राहकांना पिण्यासाठी शुद्ध पाणी मिळण्याकरिता आरओ बसवले आहे; पण तिथे पिण्यासाठी ग्लासची सोयच नाही. तसेच परिसरात स्वच्छतेचा पुरता बोजवारा उडालेला दिसला. त्यामुळे येथील आरओ केवळ नावापुरतेच उरले असल्याचे चित्र आहे. हवा भरण्याची मशीन ही पूर्णपणे बंद आढळली. याबाबत विचारणा केली असता कामगाराने ‘हवा भरणे बंद आहे’ असे सांगून हात वर केले..एसपी ऑफिसजवळील पोलिस पेट्रोल पंपावर हवा भरण्याचे यंत्र चालू स्थितीत आहे; परंतु ग्राहकांसाठी कर्मचारी उपलब्ध नाही. हवा भरायची असल्यास वाहनचालकांनी स्वतःच मशीन चालू करून हवा भरावी, असे सांगण्यात येते. त्यामुळे वैतागून अनेक वाहनचालक हवा न भरताच निघून जातात. पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह आणि प्रथमोपचार (फर्स्ट एड) बॉक्सची सोय मात्र या पंपावर उपलब्ध आढळली..सेंट्रल बिल्डिंगजवळील इंडियन ऑइल पंपावर हवा भरण्याची यंत्रणा असूनही प्रत्यक्षात हवा भरली जात नव्हती. मात्र, इतर सुविधांबाबत हा पंप काहीसा बरा आढळला. ग्राहकांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह, प्रथमोपचार पेटी आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी आरओसह जारची चांगली व्यवस्था येथे दिसून आली.ज्ञानेश्वर मंदिराजवळील इंडियन ऑइल पंपावरील टायरमध्ये हवा भरण्याचे मशीन धूळखात पडून आहे. हवा भरली जात नसल्याने ग्राहक कामगारांकडे विचारणा करून हताशपणे निघून जात होते. विशेष म्हणजे, येथील स्वच्छतागृह दर्शनी भागात नसल्याने ते नक्की कुठे आहे, हे शोधण्यासाठी ग्राहकांना कामगारांची मदत घ्यावी लागत असल्याचे चित्र आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.