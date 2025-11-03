मराठवाडा
Dharashiv Rain: जिल्ह्यात ठिकठिकाणी बरसल्या सरी; जिल्ह्यात ऊसतोडणी रखडली, रब्बी पेरणीही खोळंबली
Rabi Crop Delay: जिल्ह्यातील विविध भागांत रविवारी सकाळी सहा ते ११ पर्यंत हलक्या ते मध्यम पावसाने हजेरी लावली. बहुतांश भागात पावसाची भूरभूर राहिली. धाराशिव तालुक्यातील येडशी, चोराखळी, कळंब तालुक्यातील शिराढोण परिसरात मध्यम पाऊस झाला.
