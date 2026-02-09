Dharashiv ZP Election Result : एका मताचे महत्त्व ! ढोकीमध्ये ठाकरे सेनेच्या अमर समुद्रेंचा अवघ्या १ मताने विजय, भाजपच्या उमेदवाराचा निसटता पराभव

धाराशिव जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीतील एका निकालाने राज्यभरात खळबळ उडवली आहे. ढोकीतील निकालाने लोकशाहीच्या रोमांचक पैलूचे दर्शन घडवले आहे. ढोकी पंचायत समिती गणात भाजपचे उमेदवार निहाल काझी यांना ३१८६ मते मिळाली, तर उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे उमेदवार अमर समुद्रे यांना ३१८७ मते मिळाली. अवघ्या एकाच मताने थरारक विजय मिळवला. .हा निकाल इतका रोमांचक होता की, मतमोजणीच्या अखेरच्या टप्प्यात दोन्ही बाजूंच्या कार्यकर्त्यांचे हृदय ठोके वाढले होते. भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये या पराभवाची मोठी हळहळ व्यक्त होत आहे, तर शिवसेना ठाकरे गटात आनंदाचे वातावरण आहे. एका मताने निकाल फिरवणारी ही घटना 'एक मताची जादू' म्हणून चर्चेत आहे..Miraj Election Result : भाजपची घसरण, काँग्रेसचे पुनरागमन; मिरजच्या निकालाने राजकीय समीकरणे बदलली.दुसरीकडे, ढोकी जिल्हा परिषद गटात उद्धव ठाकरे गटाचे (उद्धवसेना) उमेदवार तीर्थराज घाडगे यांनी दमदार कामगिरी केली. त्यांनी सुमारे १२०० मतांच्या मोठ्या मताधिक्याने विजय मिळवला आणि विरोधकांना पूर्णपणे मात दिली. एका बाजूला एक मताचा अत्यंत नाजूक थरार, तर दुसऱ्या बाजूला हजारांच्या फरकाने निर्णायक आघाडी—या दोन टोकाच्या निकालांनी ढोकीच्या राजकीय वातावरणात मोठी खळबळ उडवली आहे..हे निकाल धाराशिव जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणांवर मोठा परिणाम टाकू शकतात. एकीकडे जवळपास चमत्कारिक विजय मिळाला, तर दुसरीकडे उद्धवसेनेने आपले वर्चस्व दाखवले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.