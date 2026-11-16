Latur Politics: विधानसभा पराभवानंतर धीरज देशमुखांचं दमदार कमबॅक; जिल्हा बँकेवर पुन्हा वर्चस्व!

लातूरच्या राजकारणात देशमुख कुटुंबाचा अनेक वर्षांपासून प्रभाव राहिला आहे. मात्र, 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत धीरज देशमुख यांचा पराभव झाल्यानंतर या राजकीय वर्चस्वाला धक्का बसल्याची चर्चा सुरू झाली होती. आता जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत विजय मिळवत धीरज देशमुख यांनी पुन्हा एकदा आपली ताकद दाखवून दिली आहे. विशेष म्हणजे, केवळ स्वतःचा विजयच नाही, तर त्यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनलनेही स्पष्ट बहुमत मिळवलं आहे. त्यामुळे विधानसभा पराभवानंतरचं हे पुनरागमन राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचं मानलं जात आहे..विधानसभा निवडणुकीत धीरज देशमुखांचा पराभव कसा झाला?2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत लातूर ग्रामीण मतदारसंघात काँग्रेसचे धीरज देशमुख आणि भाजपचे रमेश कराड यांच्यात लढत झाली होती. 2019 मध्ये याच मतदारसंघातून मोठ्या मताधिक्याने निवडून आलेल्या धीरज देशमुख यांना 2024 मध्ये मात्र पराभव स्वीकारावा लागला. भाजपचे रमेश कराड यांना 1,12,051 मते मिळाली, तर धीरज देशमुख यांना 1,05,456 मते मिळाली. त्यामुळे रमेश कराड यांनी 6,595 मतांनी विजय मिळवला..Satara Politics: सातारा जिल्हा परिषदेत सत्तेचा वाटा द्या; राष्ट्रवादी काँग्रेस-शिवसेनेची अट, भाजपचा वारू जिल्हा बँकेत अडवण्याचा प्रयत्न .या निकालामुळे लातूर ग्रामीणमध्ये काँग्रेसला मोठा धक्का बसला. विलासराव देशमुख यांच्या राजकीय वारशाशी जोडल्या गेलेल्या मतदारसंघात भाजपने विजय मिळवल्याने धीरज देशमुख यांच्या राजकीय भवितव्याबाबत प्रश्न उपस्थित झाले होते. मात्र, विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतरही त्यांनी सहकार क्षेत्रातील आपली पकड कायम ठेवली. याचाच प्रत्यय आता जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत आला आहे..जिल्हा बँकेची निवडणूक प्रतिष्ठेचीलातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही केवळ आर्थिक संस्था नाही, तर जिल्ह्याच्या सहकार आणि राजकारणातील प्रभावाचं महत्त्वाचं केंद्र आहे. या बँकेवर अनेक वर्षांपासून देशमुख कुटुंबाचा प्रभाव राहिला आहे. धीरज देशमुख हे बँकेचे विद्यमान अध्यक्ष असल्याने ही निवडणूक त्यांच्यासाठी प्रतिष्ठेची होती. एका बाजूला धीरज देशमुख, काँग्रेस नेते दिलीपराव देशमुख, आमदार अमित देशमुख आणि सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील सहकार पॅनल होतं. तर दुसऱ्या बाजूला भाजप आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांच्या नेतृत्वाखालील छत्रपती शिवाजी महाराज परिवर्तन पॅनल मैदानात होतं..Latur District Bank: निलंगेकर विरुद्ध निलंगेकर! काकींचा पराभव करत अरविंद पाटलांची जिल्हा बँकेत दमदार एन्ट्री; भाजपचा तिन्ही जागांवर विजय.जिल्हा बँकेवरील देशमुख कुटुंबाचं वर्चस्व संपवण्याचा प्रयत्न निलंगेकर यांनी केला. त्यामुळे या निवडणुकीकडे देशमुख विरुद्ध निलंगेकर असा राजकीय संघर्ष म्हणून पाहिलं जात होतं. विशेष म्हणजे, राज्यात महायुतीचं सरकार असतानाही सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी काँग्रेससोबत जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे या निवडणुकीची राजकीय रंगत आणखी वाढली..जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत नेमकं काय घडलं?सहकार आणि परिवर्तन पॅनलमध्ये झालेल्या या लढतीत मतदारांनी मोठ्या प्रमाणावर सहभाग नोंदवला. एकूण 999 मतदारांपैकी 993 मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. त्यामुळे मतदानाची टक्केवारी 99.4 इतकी राहिली. निकालात सहकार पॅनलने 19 पैकी 14 जागांवर विजय मिळवत स्पष्ट बहुमत मिळवलं, तर परिवर्तन पॅनलला केवळ 5 जागा मिळाल्या. या निकालामुळे जिल्हा बँकेवरील देशमुख गटाचं वर्चस्व कायम राहिलं..Latur District Bank लातूर जिल्हा बँकेत धीरज देशमुखांचा विजय, सहकार पॅनेलने राखली सत्ता; विजयी उमेदवारांची यादी एका क्लिकवर.विशेष म्हणजे, प्रक्रिया उद्योग मतदारसंघातून धीरज देशमुख यांनी स्वतःही विजय मिळवला. त्यांना 15 मते मिळाली, तर प्रतिस्पर्धी भरत चामले यांना केवळ 2 मते मिळाली. अशा प्रकारे धीरज देशमुख यांनी 13 मतांनी विजय मिळवला. त्यामुळे हा निकाल त्यांच्या वैयक्तिक राजकीय ताकदीच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा ठरला आहे..धीरज देशमुखांच्या विजयामागची राजकीय समीकरणंया निवडणुकीत सहकार पॅनलने जिल्ह्यातील प्रभावी नेत्यांना एकत्र आणलं होतं. दिलीपराव देशमुख आणि आमदार अमित देशमुख यांनी प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यात सक्रिय सहभाग घेतला. दुसरीकडे, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांची साथ मिळाल्याने सहकार पॅनलची ताकद वाढली. त्यामुळे जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रातील संघटनात्मक प्रभाव आणि स्थानिक राजकीय समीकरणांचा फायदा देशमुख गटाला झाल्याचं निकालातून दिसून येतं..प्रचारादरम्यान बँकेच्या कारभारावरून आरोप-प्रत्यारोपही झाले. निलंगेकर यांनी बँकेच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित केले, तर सहकार पॅनलने कर्जवाटप, बँकेचा नफा आणि मिळालेल्या पुरस्कारांचा दाखला देत आपली बाजू मांडली. मात्र, या संघर्षानंतरही परिवर्तन पॅनलला अपेक्षित यश मिळवता आलं नाही. पॅनलचे प्रमुख नेते अरविंद पाटील निलंगेकर यांनी स्वतः विजय मिळवला असला, तरी बँकेची सत्ता मिळवण्याचं त्यांचं मुख्य उद्दिष्ट पूर्ण होऊ शकलं नाही..निकालानंतर धीरज देशमुख यांनी मतदारांचे आभार मानले. सहकार क्षेत्रात केलेल्या कामाच्या बळावर मतदारांनी पुन्हा संधी दिल्याचं त्यांनी सांगितलं. तसेच विरोधकांनाही मिळालेल्या संधीचा उपयोग करून बँकेच्या कामात योगदान द्यावं, असं आवाहन केलं.धीरज देशमुख म्हणाले, "सहकार पॅनलला पुन्हा एकहाती सत्ता देऊन सेवा करण्याची संधी दिल्याबद्दल लातूरची जनता, सभासद आणि सर्व मतदारांचे आभार. सहकार क्षेत्रात आम्ही केलेलं काम लक्षात घेऊन मतदारांनी आम्हाला मतदान केलं. विरोधकांनाही काही जागांवर संधी मिळाली आहे. त्यांनीही चांगलं काम करावं. नव्या चेहऱ्यांना संधी देत नवीन संचालक मंडळासोबत काम करणार आहोत. विरोधकांच्या टीकेला उत्तर देण्याऐवजी आम्ही आमच्या कामाच्या बळावर मतदारांसमोर गेलो.".लातूरच्या राजकारणावर परिणामजिल्हा बँकेच्या निकालातून तीन महत्त्वाचे राजकीय संदेश समोर आले आहेत. पहिला म्हणजे, विधानसभा निवडणुकीत पराभव झाला असला तरी देशमुख कुटुंबाची सहकार क्षेत्रातील पकड कायम आहे. दुसरा म्हणजे, धीरज देशमुख यांचं नेतृत्व पुन्हा एकदा चर्चेत आलं आहे. विधानसभा पराभवानंतर त्यांच्या राजकीय भवितव्याबाबत चर्चा सुरू असताना जिल्हा बँकेतील विजयामुळे त्यांना पुन्हा आपली ताकद दाखवण्याची संधी मिळाली आहे. .तिसरा महत्त्वाचा संदेश म्हणजे, जिल्हा बँकेची सत्ता मिळवण्यात अपयश आल्यानंतर संभाजी पाटील निलंगेकर यांच्यासमोर आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचं आव्हान असेल.विशेषतः जिल्हा परिषद आणि इतर स्थानिक निवडणुकांमध्ये या निकालाचे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आगामी काळात लातूरमधील देशमुख विरुद्ध निलंगेकर संघर्ष अधिक तीव्र होतो का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे..धीरज देशमुखांच्या कमबॅकची सुरुवात?एकूणच, विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत मिळवलेला विजय धीरज देशमुख यांच्यासाठी महत्त्वाचा ठरला आहे. स्वतःचा विजय आणि सहकार पॅनलला 19 पैकी 14 जागांवर मिळालेलं यश यामुळे त्यांनी सहकार क्षेत्रातील आपलं नेतृत्व पुन्हा सिद्ध केलं आहे. दुसरीकडे, जिल्हा बँकेची सत्ता मिळवण्याचा संभाजी पाटील निलंगेकर यांचा प्रयत्न अपयशी ठरला आहे..मात्र, सहकार क्षेत्रातील हा विजय आगामी विधानसभा किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये देशमुख गटाला किती फायदा मिळवून देतो, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकेचा हा निकाल केवळ सहकार क्षेत्रापुरता मर्यादित नसून लातूरच्या आगामी राजकीय समीकरणांच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा मानला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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