Dhule Solapur Highway : धुळे–सोलापूर महामार्गावर भीषण अपघात; भरधाव कारने दुचाकीला दिलेल्या धडकेत एकजण जागीच ठार; एक गंभीर!

आडुळ : पेट्रोल पंपावर पेट्रोल भरून परत जात असलेल्या दुचाकीला भरधाव वेगाने येणाऱ्या कारने जोराची धडक दिल्याने दुचाकीस्वार एक जण ठार तर एक गंभीर जखमी झाल्याची घटना मंगळवारी (ता. ९ ) रोजी तीन वाजेच्या सुमारास धुळे - सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील रजापूर (ता. पैठण ) शिवारात घडली. मौलाना जाकीर मंजुर शेख मृतकाचे तर शहारुख दिलावर शेख असे जखमीचे नाव आहे..मौलाना जाकीर मंजुर शेख वय ३५ वर्षे व शहारुख दिलावर शेख वय ३० वर्षे दोघे सख्ये चुलत बंधु राहणार ब्राम्हणगाव (ता. पैठण) हे आपली दुचाकी क्रमांक एम एच २० ए झेड ३०६१ मध्ये रजापूर शिवारातील अभिजित पेट्रोल पंपावर दुचाकीत पेट्रोल भरून राजमार्ग प्राधिकरणाने अनाधिकृत पणे दुभाजक तोडून तयार केलेल्या चौफुली कडे दुचाकी जात असतांना आडूळकडून भरधाव वेगाने येणाऱ्या कार क्रमांक एम एच २० सी एस २६३१ ने त्यांच्या दुचाकीला जोराची धडक दिली यात दुचाकीस्वारासह तब्बल पन्नास ते शंभर फूटांपर्यंत फरफटत गेल्याने दुचाकीस्वार मौलाना जाकीर शेख जागीच ठार झाले तर त्यांचा सख्खा चुलत भाऊ शहारूख शेख गंभीर जखमी झाले होते..त्यांना रजापूर सह परिसरातील नागरिकांनी तात्काळ मदतकार्य करित पुढील उपचारासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकिय रुग्णालयात हलविले मात्र येथील डॉक्टरांनी मौलाना जाकीर शेख यांना तपासून मयत घोषित केले तर शहारूख शेख यांच्या वर उपचार सुरू आहेत. या घटनेची नोंद पाचोड पोलिस ठाण्यात घेण्यात आली असून ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक सचिन पंडित यांच्या मार्गदर्शनाखाली रणजितसिंग दुलत तपास करित आहेत..किती जणांचे बळी गेल्यानंतर राजमार्ग प्राधिकरणाला येणार जागअपघात होवू नये म्हणुन सदरिल ठिकाणी दुभाजक टाकण्यात आले होते मात्र काही अज्ञातांनी येथील दुभाजक तोडून येथे अनाधिकृतपणे चौफुली केली आहे त्यामुळे येथे आतापर्यंत अनेक अपघात झाले यात अनेकांचा बळी गेलेला आहे तर कित्येक जण जखमी होवून त्यांना कायमचे अपगंत्व आले आहे. ही अनाधिकृतपणे तयार करण्यात आलेली चौफूली बंद करण्यात यावी अशी मागणी अनेक वेळा येथील नागरिकांनी केली आहे मात्र राजमार्ग प्राधिकरण याकडे दुर्लक्ष करीत असून आणखीन किती बळी गेल्यानंतर राजमार्ग प्राधिकरणाला जाग येणार असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे..