Dnyanradha Scam: ज्ञानराधा क्रेडिट सोसायटीची वसुली करायची कशी? प्रशासकापुढे पेच, ३६९६ कोटींपैकी ३५४५ कोटींचे कर्ज कुटेकडेच

Massive Diversion of Depositors' Funds by Cute Couple: ज्ञानराधा मल्टिस्टेट सोसायटीतील तब्बल २,९५९ कोटी ठेवी कुटे दांपत्याने स्वतःच्या उद्योगांना वळवल्याचे धक्कादायक माहिती.
सकाळ वृत्तसेवा
बीड : सुरेश कुटे व अर्चना कुटे दांपत्याच्या ज्ञानराधा मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीच्या तिजोऱ्यांत पावणेचार लाख ठेवीदारांनी २ हजार ९५९ कोटी रुपयांच्या ठेवी ठेवल्या. मात्र, कुटेने या सगळ्या ठेवी स्वत:च्याच उद्योगांना कर्ज म्हणून घेतल्याचे समोर आले आहे.

