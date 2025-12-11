Dnyanradha Scam: ज्ञानराधा क्रेडिट सोसायटीची वसुली करायची कशी? प्रशासकापुढे पेच, ३६९६ कोटींपैकी ३५४५ कोटींचे कर्ज कुटेकडेच

बीड : सुरेश कुटे व अर्चना कुटे दांपत्याच्या ज्ञानराधा मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीच्या तिजोऱ्यांत पावणेचार लाख ठेवीदारांनी २ हजार ९५९ कोटी रुपयांच्या ठेवी ठेवल्या. मात्र, कुटेने या सगळ्या ठेवी स्वत:च्याच उद्योगांना कर्ज म्हणून घेतल्याचे समोर आले आहे..सोसायटीने तब्बल ३ हजार ६९६ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित केले आहे. त्यातील ३ हजार ५५४ कोटी रुपयांचे कर्ज एकट्या कुटे उद्योग समूहाच्या विविध उद्योगांसाठी वळविले आहे. कर्जदार अर्चना व सुरेश कुटे दोघेही कोठडीत आणि त्यांच्या मालमत्ताही ‘एमपीआयडी’खाली जप्त असल्याने आता वसुली करायची कशी, असा पेच ‘ज्ञानराधा’च्या प्रशासकाला पडला आहे..Mundhwa Land Scam : 'बंद झालेले सातबारा' वापरले, पॉवर ऑफ ॲटर्नीत घोळ! मुंढवा भूखंड प्रकरणातील त्रुटींचा मुठे समितीकडून पर्दाफाश.‘ज्ञानराधा सोसायटी’तर्फे ठेवीदारांच्या फसवणुकीनंतर केंद्रीय सहकार विभागाने तत्कालीन जिल्हा उपनिबंधक समृत जाधव यांची प्रशासक म्हणून नेमणूक केली. प्रशासक नेमून वर्षाचा कालावधी उलटल्यानंतर ठेवीदारांच्या हाती काय, असा प्रश्न कायम आहे. या पार्श्वभूमीवर समोर आलेले वास्तव भयानकच आहे. प्रशासकांचे मूळ काम कर्जाची वसुली करून ठेवीदारांना रक्कम देणे आहे. मात्र, आता कर्जवसुली करायची कुणाकडून, असा प्रश्न आहे..विस्तार केला, पण...सुरेश कुटे हा मूळ उद्योजक होता. कापड दुकानदार सुरेश कुटेने २० वर्षांपूर्वी ज्ञानराधा अर्बनची शाखा काढली. ‘ज्ञानराधा’चा विस्तार करत असतानाच त्याने कुटे उद्योग समूहही वाढविला. ‘ज्ञानराधा’च्या बीडसह जालना, परभणी, अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिव, मुंबई आदी ठिकाणी ५२ तर इंदूर (मध्य प्रदेश) येथे एक शाखा आहे. दोन वर्षांपासून सर्व शाखांना टाळे लागले असून ठेवी परत मिळविण्यासाठी सामान्य ठेवीदारांचा आक्रोश कायम आहे. या प्रकरणात एकट्या बीडमध्ये ६५ तर अन्य ठिकाणी असे एकूण ८७ गुन्हे नोंद आहेत. यातील ६९ गुन्हे आता राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे वर्ग झाले आहेत..एकाच शाखेत वळविल्या ठेवीराज्यभरात ५२ शाखा असलेल्या ‘ज्ञानराधा’त ठेवीदारांनी पैसे ठेवताच तो बीडच्या जालना मार्गावरील शाखेत वळविला जाई. तेथूनच तो स्वत:च्या व्यवसायांना कर्ज घेत असे. त्याची ८८ पैकी बहुतांश कर्ज प्रकरणे एकाच शाखेतील आहेत..ठेवी येताच घेई स्वत:च्याच उद्योगांसाठी कर्ज‘ज्ञानराधा’च्या विविध शाखांमध्ये ३७६२५६ खातेदार व ठेवीदारांच्या सुमारे २९५९ कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. तुलनेत ‘ज्ञानराधा’कडून कर्जवाटपाचा आकडा अगदीच नगण्य आहे. ६५५२ कर्जदारांना ३६९६ कोटी रुपये कर्ज दिले आहे. त्यात एकट्या सुरेश कुटेने स्वत: व पत्नीच्या कुटे समूहाच्या विविध उद्योगांना ८८ कर्जप्रकरणांतून तब्बल ३५४५ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. उर्वरित ६४६४ कर्जदारांकडे केवळ १५१ कोटी ८० लाख रुपयांचे कर्ज आहे. यातील एक ५० कोटींचा कर्जदारही कुटेशी संबंधित आहे..Beed: ‘ज्ञानराधा’तील ठेवीदारांच्या हाती पडेना दमडी; प्रशासक नेमूनही स्थिती, बहुतांशी कर्ज कुटेने स्वत:च्या फर्मला घेतल्याने अडचण. ‘ज्ञानराधा’मधून सुरेश कुटेच्या उद्योग समूहालाच बहुतांश कर्ज असून त्याच्या मालमत्ता सक्तवसुली संचालनालय (ईडी), शासनाने जप्त केल्या आहेत. उर्वरित सुवर्ण व इतर कर्जाची वसुली केली जात आहे. १४६ सोने कर्जदारांकडून ७४ लाख रुपयांची वसुली केली आहे. - समृत जाधव, प्रशासक, ज्ञानराधा मल्टिस्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी, बीड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.