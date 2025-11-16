Beed: ‘ज्ञानराधा’तील ठेवीदारांच्या हाती पडेना दमडी; प्रशासक नेमूनही स्थिती, बहुतांशी कर्ज कुटेने स्वत:च्या फर्मला घेतल्याने अडचण

बीड : साडेचार लाख ठेवीदारांचे ३ हजार ७१५ कोटी रुपये अडकलेल्या येथील ज्ञानराधा मल्टिस्टेट क्रेडिट सोसायटीच्या राज्यभरातील सर्व ५१ शाखांना दोन वर्षांपासून टाळेच आहेत. ज्ञानराधावर प्रशासकांची नेमणूक होऊनही वर्ष लोटले असले तरी अद्याप ठोस वसुली झालेली नाही..त्यामुळे ठेवीदारांच्या हाती दमडीही पडलेली नाही. ज्ञानराधा मल्टिस्टेटमधून अध्यक्ष सुरेश कुटे याने बहुतांशी कर्ज स्वत:च्या कुटे ग्रुप या फर्मलाच दिलेले असल्याने वसुली कोणत्या कर्जदाराची करायची, असा पेच आहे..ज्ञानराधा मल्टिस्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीच्या जिल्ह्यात ३४ शाखा आणि राज्यभरात ५० तसेच एक शाखा मध्यप्रदेशातील इंदूर येथे आहे. दोन वर्षांपासून या मल्टिस्टेटमधून ठेवीदारांचे पैसे निघत नाहीत. त्यामुळे अध्यक्ष सुरेश कुटे, उपाध्यक्ष यशवंत कुलकर्णी, अर्चना कुटे, आशिष पाटोदेकर आदींवर ६५ गुन्हे नोंद असून सर्व आरोपी कोठडीत आहेत..बीडसह परभणी, जालना आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात देखील फसवणुकीचे गुन्हे नोंद आहेत. दरम्यान, सुरवातीला फसवणूक प्रकरणाच्या गुन्ह्यांचा तपास पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडून सुरू होता. मागच्या सहा महिन्यांपासून हा तपास राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे देण्यात आला आहे. दरम्यान, मागच्या वर्षी नोव्हेंबर १३ रोजी येथील तत्कालीन जिल्हा उपनिबंधक समृत जाधव यांची केंद्रीय सहकार विभागाने प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली..वर्षभरात प्रशासकांनी बॅंकांच्या शाखांमधील दस्तऐवज, बॅंकेच्या मुख्य शाखेतील दस्तऐवजांसह संगणकांची तपासणी केली असता यातील साडेतीन हजार कोटींचे कर्ज त्याने इतर कर्जदारांऐवजी स्वत:च्या कुटे समूहाच्या विविध कंपन्यांनाच दिल्याचे समोर आले..विविध शाखांमध्ये जमा होणाऱ्या ठेवीची रक्कम बीडच्या जालना रोड शाखेत जमा करून ती कुटे ग्रुपला कर्ज स्वरूपात वाटली. त्यामुळे आता वसुली करायची कुठली, असा पेच प्रशासकांसमोर आहे. दुसरीकडे आर्थिक गुन्हे शाखेने कुटे समूहासह स्वत: कुटे, कुलकर्णी आदींच्या ८० मालमत्ता जप्त केल्या. या मालमत्तांवर शासनाचा मालकी हक्कही नोंदला गेला आहे. परंतु, उर्वरित २३८ मालमत्तांचा एमपीआयडी प्रस्ताव सादर करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र, जप्त केलेल्या मालमत्तांच्या लिलावाची प्रक्रिया अद्यापही झालेली नाही..Mundhwa Land Scam : मुंढवा जमीन गैरव्यवहार; सहदुय्यम निबंधक रवींद्र तारू निलंबित, चौकशीसाठी समिती नेमली.दरम्यान, प्रशासकांनी बॅंकेने ८५ लाख रुपयांचे सोने तारण कर्ज दिल्याचे समोर आले. यातून काही प्रमाणात वसुली झाली असली तरी हा पैसा तांत्रिक प्रक्रियेतच खर्च झाला. त्यामुळे ठेवीदारांच्या हातावर काहीच पडले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.