Beed: ‘ज्ञानराधा’तील ठेवीदारांच्या हाती पडेना दमडी; प्रशासक नेमूनही स्थिती, बहुतांशी कर्ज कुटेने स्वत:च्या फर्मला घेतल्याने अडचण

Massive Depositor Losses and Stalled Recovery Efforts: ज्ञानराधा मल्टिस्टेटमध्ये अडकलेले ३७१५ कोटी रूपये, साडेचार लाख ठेवीदारांचे भवितव्य अजूनही धूसर. प्रशासक नेमूनही वर्षभरात ठोस वसुली नाही; ८० मालमत्ता जप्त, उर्वरितांवर कारवाई प्रलंबित.
सकाळ वृत्तसेवा
बीड : साडेचार लाख ठेवीदारांचे ३ हजार ७१५ कोटी रुपये अडकलेल्या येथील ज्ञानराधा मल्टिस्टेट क्रेडिट सोसायटीच्या राज्यभरातील सर्व ५१ शाखांना दोन वर्षांपासून टाळेच आहेत. ज्ञानराधावर प्रशासकांची नेमणूक होऊनही वर्ष लोटले असले तरी अद्याप ठोस वसुली झालेली नाही.

