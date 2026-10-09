Gangapur News : लग्नानंतर काठी नवऱ्याला मारू नकोस, नाना पाटेकरांच्या त्या मिश्किल प्रतिक्रियेची साक्षी शिरसाटला आठवण

- रामेश्वर अमृतेगंगापूर - जेष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर हे आपल्या दमदार अभिनयासोबतच सहजासहजी आणि मनमोकळ्या स्वभावासाठी ओळखले जात होते. ता. ८ रोजी त्यांचे हृदयविकाराच्या धक्क्याने निधन झाले. अनेकांना नाना पाटेकर यांचा सहवास लाभला होता. त्यामुळे अनेक आठवणींना उजाळा मिळत आहे..अशीच आठवण गंगापूर शहरातील विद्यार्थिनी एमजीएम विद्यापीठात शिक्षण घेत असताना, साक्षी शिरसाठ हिने नानांसोबतच्या एका अनोख्या प्रसंगाला उजाळा देत त्यांच्या मिश्किल व आपुलकीच्या स्वभावाच्या आठवणींना उजाळा दिला आहे. साधारण वर्षभरापूर्वी छत्रपती संभाजीनगर शहरातील एमजीएम विद्यापीठात एका कार्यक्रमानिमित्त नाना पाटेकर आले असता विद्यार्थ्यांना त्यांच्याशी प्रत्यक्ष संवाद साधण्याची संधी मिळाली होती..भारतीय सैन्यदलात करिअरची तयारी करणाऱ्या साक्षीला शिरसाटला नानांच्या सैन्यदलाशी संबंधित अनुभवांबद्दल ऐकण्याची विशेष उत्सुकता होती. गप्पांदरम्यान क्रीडाशिक्षकांनी साक्षीची ओळख करून देताना ही काठी खूप छान फिरवते असे सांगितले. त्यावर नानांनी साक्षीला जवळ घेत मायेने डोक्यावर हात ठेवला आणि हसत-हसत मिश्किल प्रतिक्रिया दिली. चांगलं करिअर कर, पण काठी फिरवता फिरवता लग्नानंतर ती काठी नवऱ्याला मारू नकोस..नानांच्या या विनोदी आणि आपुलकीच्या वागण्याने तिथे उपस्थित सर्वांमध्येच हशा पिकला होता. एखादी व्यक्ती आपल्या कलेने मोठी होते, पण आपल्या स्वभावाने ती माणसांच्या मनात कायमची घर करते. नानांसोबतचा तो छोटासा सहवास आणि त्यांनी दिलेली मायेची थाप माझ्यासाठी आयुष्यभर जपून ठेवावा असा अनमोल ठेवा असल्याचे विद्यार्थिनी साक्षी वाल्मीक शिरसाट हिने सांगितले. नाना पाटेकर यांच्या सहज, मनमोकळ्या आणि आपुलकीच्या स्वभावाचा तो क्षण आजही मनात ताजा असल्याचे सांगताना साक्षी भावुक झाली. या आठवणी सदैव मनात जिवंत राहतील, अशी भावना तिने व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.