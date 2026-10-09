मराठवाडा

Gangapur News : लग्नानंतर काठी नवऱ्याला मारू नकोस, नाना पाटेकरांच्या त्या मिश्किल प्रतिक्रियेची साक्षी शिरसाटला आठवण

जेष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर हे आपल्या दमदार अभिनयासोबतच सहजासहजी आणि मनमोकळ्या स्वभावासाठी ओळखले जात होते.
nana patekar and sakshi shirsat

nana patekar and sakshi shirsat

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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- रामेश्वर अमृते

गंगापूर - जेष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर हे आपल्या दमदार अभिनयासोबतच सहजासहजी आणि मनमोकळ्या स्वभावासाठी ओळखले जात होते. ता. ८ रोजी त्यांचे हृदयविकाराच्या धक्क्याने निधन झाले. अनेकांना नाना पाटेकर यांचा सहवास लाभला होता. त्यामुळे अनेक आठवणींना उजाळा मिळत आहे.

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