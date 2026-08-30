मराठवाडा

Emotional Story: रक्ताच्या नात्यापलीकडचं प्रेम! मोठा भाऊ गेला अन् धाकट्यानेही विरहात प्राण सोडला; अतूट बंधाची अखेरची कहाणी..

Brothers Die Minutes Apart In Heartbreaking Nilanga Story: मोठ्या भावाच्या निधनाचा धक्का सहन न झाल्याने धाकट्याचाही विरहात मृत्यू; राम-लक्ष्मणासारख्या या भावांच्या अतूट नात्याने केळगाव शोकमग्न
Kelgaon Nilanga Witnesses Rare Bond As Two Brothers Die Within Minutes After Living Together With Deep Love

Kelgaon Nilanga Witnesses Rare Bond As Two Brothers Die Within Minutes After Living Together With Deep Love

sakal

राम काळगे
Updated on

-राम काळगे

निलंगा तालुक्यातील केळगाव येथे शुक्रवारी रात्री ८ वाजण्याच्या सुमारास हृदय पिळवटून टाकणारी घटना घडली. मोठा भाऊ हे जग सोडून गेल्याचे पाहून धक्का सहन न झाल्याने लहान भावानेही त्याच वेळी प्राण सोडले. त्यामुळे पंचक्रोशीत हळहळ व्यक्त केले जात आहे.

Loading content, please wait...
Latur
death
Nilanga
Brothers
emotional family moments
Marathi News Esakal
www.esakal.com