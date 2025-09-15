मराठवाडा

Ethanol Tanker Explosion: इथेनॉलच्या टँकरची वेल्डिंग करताना स्फोट : एक ठार, दोघे जखमी, शेंद्रा एमआयडीसीतील घटना

Chh. Sambhajinagar: शेंद्रा एमआयडीसी परिसरात इथेनॉल टँकरची वेल्डिंग करताना झालेल्या स्फोटात एकाचा मृत्यू झाला असून दोघे जखमी झाले. ही घटना रविवारी संध्याकाळी घडली असून पोलिस तपास सुरू आहे.
Ethanol Tanker Explosion

Ethanol Tanker Explosion

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बाळासाहेब काळे

करमाड : शेंद्रा एमआयडीसी परिसरात इथेनॉलच्या टँकरची वेल्डिंग करताना झालेल्या भीषण स्फोटात एक कामगार ठार तर दोन जण जखमी झाले. ही घटना रविवारी (ता.१४) सायंकाळी साडेपाच वाजता घडली.

Loading content, please wait...
police
accident
MIDC
Chhatrapati Sambhajinagar
Ethanol tanker explosion

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com