Ethanol Tanker Explosion: इथेनॉलच्या टँकरची वेल्डिंग करताना स्फोट : एक ठार, दोघे जखमी, शेंद्रा एमआयडीसीतील घटना

बाळासाहेब काळे करमाड : शेंद्रा एमआयडीसी परिसरात इथेनॉलच्या टँकरची वेल्डिंग करताना झालेल्या भीषण स्फोटात एक कामगार ठार तर दोन जण जखमी झाले. ही घटना रविवारी (ता.१४) सायंकाळी साडेपाच वाजता घडली..लक्ष्मण विनायक कूबेर (वय ३२, रा. गेवराई कूबेर, जि. छत्रपती संभाजीनगर) असे मृताचे नाव असून, जखमींमध्ये टँकर चालक संतोष वैजनाथ महानोर (३५, रा. शेकटा, ता. गेवराई, जि. बीड) व रमेश रामदास गावडे (२२, रा. धुळे) यांचा समावेश आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शेंद्रा एमआयडीसीतील हरमन कंपनीजवळील प्लॉट क्रमांक ६८ मध्ये ऑल सुपर इंजिनिअरिंग अँड फॅब्रिकेशन नावाचे वेल्डिंग वर्कशॉप आहे. येथे इथेनॉल वाहतूक करणारा रिकामा टँकर (एम.एच.२० जी.सी. ३२८८) वेल्डिंगसाठी आणण्यात आला होता. कामगार लक्ष्मण कूबेर टँकरमध्ये उतरून वेल्डिंग करत असताना अचानक स्फोट झाला..या स्फोटात कूबेर गंभीर जखमी झाले. तर जवळ असलेले संतोष महानोर व रमेश गावडे हे देखील जखमी झाले. पोलिसांना माहिती मिळताच पोलिस निरीक्षक सम्राटसिंह राजपूत, उपनिरीक्षक भारत निकाळजे, दगडू तडवी, जमादार शिवाजी मदेवाड व विठ्ठल चव्हाण यांनी घटनास्थळी धाव घेत जखमींना चिखलठाणा येथील घाटी दवाखान्यात दाखल केले..Marathwada Heavy Rain: मराठवाड्यात पावसाचा धुमाकूळ; काही भागांत तर ढगफुटीसदृश पाऊस झाल्याने घरे, शाळा, मंदिरांत पाणी .तेथे डॉक्टरांनी लक्ष्मण कूबेर यांना तपासून मृत घोषित केले. इतर दोघांवर खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.मयत कूबेर यांच्या पश्चात आई, भाऊ व बहीण असा परिवार आहे. या प्रकरणी करमाड पोलिस ठाण्यात उशिरापर्यंत गुन्हा नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू होती. अधिक तपास पोलिस निरीक्षक सम्राटसिंह राजपूत यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक भारत कदम करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.