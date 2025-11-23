Fake Records: घोटाळ्यासाठी चक्क सातबारेच केले बनावट; सातबाऱ्यांनी २४ कोटींचा अपहार उघड

उमेश वाघमारेजालना : अतिवृष्टी अनुदानावर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी डल्ला मारताना विविध शक्कल लढवत तब्बल २४ कोटी ९० लाखांचा अपहार केला. या प्रकरणाचा तपास जसजसा पुढे जात आहे, तसतशा या घोटाळ्याच्या विविध पद्धती समोर येत आहेत. .अतिवृष्टी अनुदान लाटणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी चक्क बनावट सातबारे तयार करून कोट्यवधी रुपये लाटले आहेत. विशेष म्हणजे हे बनावट सातबारांचा अंदाज महसूलच्या चौकशी समितीलाही आलेला नव्हता. मात्र, आर्थिक गुन्हे शाखेने आतापर्यंत चार ते साडेचार हजार सातबारे बारकाईने तपासले, त्यानंतर शंभरपेक्षा अधिक सातबारे बनावट दाखवून कोट्यवधी रुपये लाटल्याचा प्रकार पुढे आला आहे..Mumbai Crime: अमली पदार्थांचे तस्कर रडारवर! आता परदेशातही थारा नाही.अतिवृष्टी अनुदान घोटाळ्याची शक्कल घनसावंगी आणि अंबड तालुक्यात महसूल अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी लढविली. नातेवाइकांच्या खात्याचा वापर करून पैसे लाटण्यासह गावात नसणाऱ्यांची नावे घुसवून अतिवृष्टी अनुदानातील रक्कम लाटल्याचे यापूर्वी पुढे आले होते. या कामासाठी एजंट नेमून छत्रपती संभाजीनगर, बुलडाणा, अहिल्यानगर या जिल्ह्यांतील बॅंकेत खात्यांमध्ये पैसे वर्ग करत अपहार केल्याचे तपासामध्ये पुढे आले होते..मात्र, आता अपहार करताना चक्क सातबारे बनावट केल्याचे पुढे आले आहे. या प्रकाराने आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलिसही चक्रावले असून आतापर्यंत चार ते साडेचार हजार सातबाऱ्यांची फेर तपासणी केली आहे. यामध्ये शंभरापेक्षा अधिक बनावट सातबारे आढळून आले आहेत. विशेष म्हणजे साडेचौदा हजार खातेदारांचे सातबारे आता आर्थिक गुन्हे शाखेला तपासावे लागणार आहेत. या शंभर बनावट सातबाऱ्यांच्या आधारे एका व्यक्तीच्या खात्यात ४० हजारांपासून ६० ते ८० हजारांपर्यंत रक्कम लाटण्यात आली आहे..शेत नसणाऱ्याचाही बनविला सातबाराबनावट सातबाऱ्यात आढळून आलेल्या केस पैकी एक केस म्हणजे साष्ट पिंपळगाव (ता.अंबड) येथील आहे. साष्ट पिंपळगाव शिवारातील गट नंबर २४ मध्ये पूजा नागनाथ सोनवणे हिच्या नावे शेतच नाही. मात्र, सध्या जिल्हा कारागृहात असलेला तलाठी कल्याण बमनावत याने या गट नंबर २४ मध्ये पूजा हिच्या नावे बनावट सातबारा तयार करत दोन हेक्टर सात आर शेतजमीन दाखवली. या शेतजमिनीतील पिकाचे नुकसान झाले म्हणून पूजा सोनवणे हिच्या नावे ६० हजार ७८० रुपयांचे अनुदान लाटले आहे. हे विशेष..२८ जणांवर गुन्हे, २१ अजूनही फरारयाप्रकरणी २८ जणांवर अंबड पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यापैकी सात जणांना अटक केली असून तीन जणांना जामीन मिळाला आहे. मात्र, या प्रकरणातील २१ जण अजून फरार आहेत..Maharashtra Crime : ती असुरक्षितच; साताऱ्यामध्ये महिला डॉक्टरने संपवली जीवनयात्रा, मुंबईमध्ये प्रेयसीला मारत प्रियकराने जीवन संपविले.बोगसगिरीसाठी फोटोशॉपचा वापरडिजिटल सातबारा काढल्यानंतर फोटोशॉपमध्ये जाऊन त्या साताबऱ्यावरील क्षेत्र कमी झालेल्या व्यक्तींची नावे हटवून बनावट नावे घुसवण्यात आली. हा प्रकार करताना सातबाऱ्यावरील अक्षरांची शैलीही सारखी राहील याची दक्षता घेण्यात आली आहे. त्यामुळे आता साडेचौदा हजार खातेदारांचे सातबारे पुन्हा तपासण्याची वेळ आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.