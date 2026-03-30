Ashti Crime: मुलाकडून पित्याचा खून; आष्टी तालुक्यातील पाहटेच्या दरम्यानची थरारक घटना, सगळे गाढ झाेपेत अन्..

बीड: आष्टी तालुक्यातील कडा बसस्थानक परिसरात सोमवारी (ता. ३०) पहाटे एका तरुणाने आपल्या जन्मदात्या पित्याच्या डोक्यात दगड घालून त्यांची निर्दयीपणे हत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली. या घटनेने संपूर्ण परिसरात मोठी खळबळ उडाली असून, आरोपी मुलगा घटनेनंतर फरार झाला आहे..अनिल सजन मुळे (वय ५०) असे मृत पित्याचे नाव आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी त्यांचा मुलगा किरण मुळे (वय १९) याच्यावर खुनाचा गुन्हा दाखल केला असून, पोलीस त्याचा कसून शोध घेत आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, मुळे कुटुंब हे मूळचे छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पिसादेवी येथील रहिवासी आहे. .गेल्या काही वर्षांपासून हे कुटुंब कडा बसस्थानक परिसरात झोपडीत वास्तव्यास होते. सोमवारी पहाटेच्या सुमारास किरण मुळे हा दारूच्या नशेत घरी परतला. यावेळी त्याचे वडील अनिल मुळे हे गाढ झोपेत होते. कोणत्याही कारणाशिवाय किंवा जुन्या कौटुंबिक वादातून किरणने रागाच्या भरात झोपेत असलेल्या वडिलांच्या डोक्यात मोठा दगड घातला. .हा हल्ला इतका भीषण होता की, अनिल मुळे यांचा जागीच मृत्यू झाला. घटनेची माहिती मिळताच आष्टी पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक शरद भुतेकर, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक विजय नरवाडे आणि त्यांच्या पथकाने तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी ग्रामीण रुग्णालयात पाठविला आहे. .घटनेनंतर आरोपी किरण मुळे हा फरार झाला आहे. त्याला पकडण्यासाठी पोलिसांनी तात्काळ दोन विशेष पथके तैनात केली असून, संशयित ठिकाणांवर शोधमोहीम राबवली जात आहे. कौटुंबिक वादातून हा प्रकार घडल्याचा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी वर्तवला आहे.