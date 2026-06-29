Aurangabad Farmer: पेरणी करताना काळाचा घाला! सिल्लोडमध्ये शेतकऱ्यावर वीज कोसळून जागीच मृत्यू, कुटुंबाचा आधार हरपला..

-सुनिल पांढरेपळशी :सिल्लोड तालुक्यातील अंधारी येथील झाडी वस्ती शिवारातील शेतात पेरणीचे काम करत असताना अंगावर वीज पडून एका ६५ वर्षीय शेतकऱ्याचा जागीच मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना घडली आहे. सर्जेराव देवराव खराते, असे या मृत शेतकऱ्याचे नाव आहे..Heritage Tourism: जुन्या वाड्यांना मिळणार पर्यटनाचा नवा चेहरा! सरकार देणार ४० कोटींपर्यंत अनुदान आणि करसवलतींचा लाभ, काय आहे योजना ?.मिळालेल्या माहितीनुसार, सोमवारी (ता.२९) दुपारी तीनच्या सुमारास परिसरात पावसाळी वातावरण असताना सर्जेराव खराते हे झाडी वस्ती शिवारातील शेतात पेरणीच्या कामात व्यस्त होते. दरम्यान, अचानक वीज कोसळल्याने त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. त्यांच्यावर सिल्लोड येथील उपजिल्हा रुग्णालयात शवविच्छेदन करून मृतदेह नातेवाईकांच्या स्वाधीन करण्यात आला..या घटनेमुळे खराते कुटुंबीयांवर दुःखाचा मोठा डोंगर कोसळला असून, संपूर्ण अंधारी परिसरात शोककळा पसरली आहे. सायंकाळी सहाच्या सुमारास अंधारी येथील स्मशानभूमीत त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्यांच्या मागे पत्नी एक मुलगा दोन मुली असा परिवार आहेत..Makhan Malai: ना रबडी, ना आईस्क्रीम... तोंडात विरघळणारी सीतापूरची 'मक्खन मलाई' आहे खास का? केसर, खवा अन् सुक्या मेव्याचा अद्भूत मिलाफ.शासनाने तात्काळ मदत करावीसर्जेराव खराते हे कुटुंबातील मुख्य आधारस्तंभ होते. त्यांच्या निधनामुळे कुटुंबाचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शासनाने या दुर्दैवी कुटुंबाला तात्काळ आर्थिक मदत जाहीर करावी, अशी मागणी ग्रामस्थ आणि नातेवाईकांकडून करण्यात येत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.