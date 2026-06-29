मराठवाडा

Aurangabad Farmer: पेरणी करताना काळाचा घाला! सिल्लोडमध्ये शेतकऱ्यावर वीज कोसळून जागीच मृत्यू, कुटुंबाचा आधार हरपला..

Monsoon farming accident in Sillod latest news: पेरणीदरम्यान अंगावर वीज कोसळून ६५ वर्षीय शेतकऱ्याचा जागीच मृत्यू; अंधारी परिसरात शोककळा, कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर
Lightning Tragedy During Monsoon Farming: Farmer Dies Instantly in Field

Lightning Tragedy During Monsoon Farming: Farmer Dies Instantly in Field

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-सुनिल पांढरे

​पळशी :सिल्लोड तालुक्यातील अंधारी येथील झाडी वस्ती शिवारातील शेतात पेरणीचे काम करत असताना अंगावर वीज पडून एका ६५ वर्षीय शेतकऱ्याचा जागीच मृत्यू झाल्याची हृदयद्रावक घटना घडली आहे. सर्जेराव देवराव खराते, असे या मृत शेतकऱ्याचे नाव आहे.

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