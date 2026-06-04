मराठवाडा

Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी शेतकऱ्याने जीवन संपवले; खिशात सापडली चिठ्ठी, हिंगोलीत धक्कादायक घटना

Farmer death in Hingoli linked to Maratha reservation concerns: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी शेतकऱ्याची आत्महत्या; खिशात सापडलेल्या चिठ्ठीतून आरक्षण व हैदराबाद गॅझेटचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर
Maratha Reservation Issue Cited in Note Found After Farmer’s Death in Hingoli

Maratha Reservation Issue Cited in Note Found After Farmer’s Death in Hingoli

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-पंजाब नवघरे

हिंगोली : मराठा समाजाला आरक्षणाच्या मागणीसाठी खिशात चिठ्ठी लिहून एकाने आत्महत्या केल्याची घटना बळेगाव ता. वसमत येथे चार जून रोजी पहाटे उघडकीस आली.नवनाथ रंगनाथ गोटे वय ४८ वर्ष रा. बळेगाव ता वसमत असे आत्महत्या केलेल्या व्यक्तीचे नाव आहे. गळफास घेण्यापूर्वी गोटे यांनी चिठ्ठी लिहून ठेवली.

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