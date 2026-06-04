Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी शेतकऱ्याने जीवन संपवले; खिशात सापडली चिठ्ठी, हिंगोलीत धक्कादायक घटना

-पंजाब नवघरे हिंगोली : मराठा समाजाला आरक्षणाच्या मागणीसाठी खिशात चिठ्ठी लिहून एकाने आत्महत्या केल्याची घटना बळेगाव ता. वसमत येथे चार जून रोजी पहाटे उघडकीस आली.नवनाथ रंगनाथ गोटे वय ४८ वर्ष रा. बळेगाव ता वसमत असे आत्महत्या केलेल्या व्यक्तीचे नाव आहे. गळफास घेण्यापूर्वी गोटे यांनी चिठ्ठी लिहून ठेवली. .Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.मराठा आरक्षणासाठी आणि हैदराबाद गॅझेट साठी मी मरत आहे, माफ करा असा उल्लेख करत खिशात चिठ्ठी ठेवून स्वतःच्या शेतातील झाडाला त्यांनी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. त्यांच्या पश्चात दोन मुले,एक मुलगी,आई,पत्नी असा परिवार आहे..त्यांची मोठा मुलगा बारावी उत्तीर्ण तर लहान मुलगा पदवीधर आहे परंतु त्यांना नोकरी लागत नसल्याने नवनाथ गोटे हे चिंतेत होते. मराठा आरक्षण लढ्यात सक्रिय सहभाग होता. याप्रकरणी हट्टा पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्याची प्रक्रिया सुरू होती..Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.कोणीही आत्महत्या सारखे पाऊल उचलू नये,आपला आरक्षण लढा सुरू आहे. त्याला यश देखील मिळत आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली पूर्ण यश येणार यात शंका नाही. त्यामुळे समाजातील कोणीही हे पाऊल उचलू नयेराजू नवघरे आमदार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.