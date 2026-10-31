Samruddhi Mahamarg: समृद्धी महामार्गावरील रास्ता रोकोआधी शेतकरी नेते स्थानबद्ध; नांदूर-मधमेश्वरच्या पाण्यासाठी आंदोलन

-रामेश्वर अमृतेगंगापूर: नांदूर मधमेश्वर कालव्याचे हक्काचे पाणी मिळावे तसेच रब्बी आणि उन्हाळी आवर्तनाचे नियोजन जाहीर करावे, या प्रमुख मागण्यांसाठी शनिवार (दि. ३१) रोजी समृद्धी महामार्गावरील जांबरगाव टोलनाक्यावर आयोजित करण्यात आलेल्या रास्ता रोको आंदोलनापूर्वीच आंदोलनावर ठाम असलेल्या प्रमुख शेतकरी नेत्यांना गंगापूर पोलिसांनी आज सकाळी त्यांच्या निवासस्थानी स्थानबद्ध करत ताब्यात घेतले आहे..Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.समृद्धी महामार्गावर आंदोलनासाठी पोलिसांनी परवानगी नाकारली असून या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर वाल्मिक शिरसाठ,उद्धव काळे आणि शिवाजी लोहकरे अशी ताब्यात घेण्यात आलेल्या शेतकरी नेत्यांची नावे असून आणखी शेतकरी प्रतिनिधींना ताब्यात घेण्याची डिटेन करण्याची कारवाई सुरू असल्याचे गोपनीय शाखेचे मनोज नवले,भागवत खाडे यांनी सांगितले आहे.काल शुक्रवारी (ता. ३०) गंगापूर तालुक्यातील गंगापूर वैजापूर, छत्रपती संभाजीनगर अहिल्यानगर, गंगापूर लासुर या विविध मार्गांवर शेतकरी नेते, शेतकरी व शेतकरी महिलांनी आक्रमक होत रास्ता रोको आंदोलन केले होते. .या अचानक आंदोलनामुळे महामार्गावरील वाहतूक काही वेळ पूर्णपणे खोळंबली होती. या पार्श्वभूमीवर आज ता.३१ शनिवार रोजी समृद्धी महामार्गासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि वेगवान महामार्गावर होणाऱ्या आंदोलनामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी पोलिसांनी आधीच खबरदारीची पावले उचलली आहेत.पोलिसांनी समृद्धी महामार्गावरील आंदोलनासाठी दिलेली परवानगी नाकारली आहे. .मात्र शेतकरी नेते आपल्या मागण्यांवर ठाम असून आंदोलनापासून मागे हटण्यास तयार नव्हते. त्यामुळे अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी गंगापूर पोलिसांनी आज सकाळपासूनच विशेष मोहीम राबवत शेतकरी प्रतिनिधींना डिटेन स्थानबद्ध करून ताब्यात घेण्यास सुरुवात केली.सकाळच्या सुमारास पोलिसांनी शेतकरी नेते वाल्मिक शिरसाठ, उद्धव काळे आणि शिवाजी लोहरे यांच्या घरी जाऊन त्यांना ताब्यात घेतले..ग्रामीण पोलीस दलाच्या वतीने आवाहनता.३१ रोजी नांदूर मधमेश्वर धरणातून कॅनॉलमार्गे पाणी सोडण्यासाठी शेतकऱ्यांनी समृद्धी महामार्गावर पुकारलेल्या रस्ता रोको आंदोलनाला प्रशासनाकडून परवानगी नाकारण्यात आली आहे. समृद्धी महामार्गावर वाहतूक रोखल्यास शेकडो वाहने, नागरिक, विद्यार्थी, शेतकरी, कामगार आणि अत्यावश्यक सेवांच्या वाहतुकीत मोठा अडथळा निर्माण होऊन औद्योगिक व कृषी मालाच्या वाहतुकीवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. आंदोलनासाठी सार्वजनिक रस्ते अडवणे योग्य नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने ‘अमित सहानी विरुद्ध पोलीस आयुक्त’ खटल्याच्या निकालात स्पष्ट केले आहे.बेकायदेशीर रस्ता रोको आंदोलनात सहभागी झाल्यास किंवा प्रलोभन दिल्यास राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम आणि भारतीय न्याय संहितेनुसार कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेविता शांतता, कायदा व सुव्यवस्था राखावी आणि कोणत्याही बेकायदेशीर आंदोलनात सहभागी होऊ नये..दुष्काळाच्या संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्याच्या हक्काचे पाणी शेतकऱ्यांना मिळालेच पाहिजे. दुष्काळ परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना नांदूर मधमेश्वर कालव्यातून पाट पाण्याद्वारे आवर्तने सोडून दिलासा देण्यात यावा.पोलीस प्रशासनाकडून स्थानबद्ध केले असले तरी,शेतकऱ्याच्या पाण्यासाठी हा लढा सुरूच राहील.वाल्मीक शिरसाठ. शेतकरी नेते गंगापूर..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.दुष्काळी परिस्थिती असून शेतकऱ्यांना त्यांची पिके,जनावरे वाचवण्यासाठी पाण्याची आवर्तने सोडली पाहिजे यासाठी तालुक्यात काल ठीक ठिकाणी विविध मार्गावर रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. आज समृद्धी महामार्गावर होणाऱ्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी सकाळीच घरी स्थानबद्ध केले मात्र शेतकऱ्यांच्या पाण्यासाठी हा लढा थांबणार नाही.-उद्धव काळे शेतकरी नेते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.