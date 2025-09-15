मराठवाडा
Jalna News: पुराचा धोका टाळण्यासाठी मांगणी नदीचे खोलीकरण करा शेतकरी, ग्रामस्थांची मागणी
Ganga River Flood: अंबड तालुक्यातील शेतकरी व ग्रामस्थ मांगणी नदीच्या खोलीकरणाची मागणी करत आहेत. पूराचा धोका टाळण्यासाठी प्रशासनाने त्वरित उपाययोजना करावी.असी मागणी जालना अप्पर जिल्हाधिकारी रीता मैत्रवार यांच्याकडे नालेवाडी येथील ग्रामस्थ, शेतकरी यांनी मागणी केली.
दिलीप दखणे
वडिगोद्री अंबड: तालुक्यातील नालेवाडी, अंतरवाली सराटी, वडिगोद्री, आदी ठिकाणी मांगणी नदीच्या पुराच्या पाण्यामुळे क्षेत्र बाधित होत आहे ,पाण्यामुळे गावाला धोका निर्माण होत आहे या करीता या नदीचे खोलीकरण करावे असी मागणी जालना अप्पर जिल्हाधिकारी रीता मैत्रवार यांच्याकडे नालेवाडी येथील ग्रामस्थ, शेतकरी यांनी सोमवार ता.15 रोजी केली.