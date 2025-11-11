Ambad Accident : उसाच्या ट्रॅक्टरच्या ट्रॉलीला धडकून एक ठार

- अशोक चांगलेसुखापुरी - अंबड तालुक्यातील सुखापुरी परिसरातील सुखापुरी तीर्थपुरी रोडवरील बेलगाव शिवारातील बोला सिंग फाटा येथे रस्त्यावर उभा असलेल्या उसाच्या ट्रॉलीला धडकून भारडी येथील रहिवासी गणेश सुर्यभान नरवडे (४४) यांचा अपघात होऊन जागीच मुत्यू झालेची घटना दिनांक १० रोजी सायंकाळीं घडली आहे..सविस्तर वृत्त असे की, मयत गणेश नरोडे अंबड कडू हे बेलगाव मार्गे भारडीकडे येत असताना रुई ते बेलगाव शिवाराजवळ बोला सिंग फाटा येथे रोडवर मनोहर मोताळा यांच्या शेताजवळील रोडवर एक ट्रॉली क्रमांक एमएच सोळा एच ३३९७ हिच्या मध्ये ऊस भरलेला असताना रोडच्या मधोमध उभी केल्याने तिचा अंदाज न आल्याने मयत गणेश नरवडे हा युनिकॉर्न मोटरसायकल क्रमांक एमएच 21 सीडी 3818 या क्रमांकाच्या गाडीवर बसून येत असताना अचानकपणे अपघात होऊन नरवडे जागीच ठार झाले आहे..अपघाताची माहिती तीर्थपुरी पोलीस स्टेशन कळताच अपघातस्थळी दाखल होऊन मयत गणेश नरोडे यांना तीर्थपुरी येथील सरकारी दवाखान्यात पोस्टमार्टम करुण नातेवाईकांच्या ताब्यात दिले. तसेच मयत गणेश नरोडे यांच्यावर भारडी येथे शोकाकूल वातावरणामध्ये आज अंत्यसंस्कार करण्यात आले आहे. नरोडे यांच्या पश्चात पत्नी दोन, मुले, भाऊ असा मोठा परिवार आहे. तीर्थपुरी पोलीस स्टेशनमध्ये अपघाताची नोंद करून पुढील तपास भगवान शिंदे हे करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.