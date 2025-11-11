मराठवाडा

Ambad Accident : उसाच्या ट्रॅक्टरच्या ट्रॉलीला धडकून एक ठार

रस्त्यावर उभा असलेल्या उसाच्या ट्रॉलीला धडकून भारडी येथील रहिवासी गणेश नरवडे यांचा अपघात होऊन जागीच मुत्यू झालेची घटना घडली.
ganesh narwade

ganesh narwade

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

- अशोक चांगले

सुखापुरी - अंबड तालुक्यातील सुखापुरी परिसरातील सुखापुरी तीर्थपुरी रोडवरील बेलगाव शिवारातील बोला सिंग फाटा येथे रस्त्यावर उभा असलेल्या उसाच्या ट्रॉलीला धडकून भारडी येथील रहिवासी गणेश सुर्यभान नरवडे (४४) यांचा अपघात होऊन जागीच मुत्यू झालेची घटना दिनांक १० रोजी सायंकाळीं घडली आहे.

Loading content, please wait...
accident
death
sugarcane
Bike
tractor

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com