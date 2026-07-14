FDA Crime : छत्रपती संभाजीनगरात एफडीएचा धडाका! बगारिया ऑइलचे परवाने निलंबित; २ कोटी ९३ लाख ३५ हजार ६०३ रुपयांचे १ लाख ९० हजार ६५५ किलो खाद्यतेल जप्त..

- रविंद्र गायकवाडबिडकीन - नागरिकांच्या ताटात पोहोचणाऱ्या खाद्यतेलाच्या गुणवत्तेशी आणि आरोग्याशी थेट खेळ करणाऱ्या उद्योगांवर अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) मोठा घाव घातला आहे. शहरातील लक्ष्मण चावडी (अभिनय थिएटरमागे) आणि पैठण रोडवरील गेवराई तांडा परिसरातील बगारिया ऑइलच्या दोन युनिटवर टाकलेल्या धडक छाप्यात तब्बल २ कोटी ९३ लाख ३५ हजार ६०३ रुपये किमतीचे १ लाख ९० हजार ६५५ किलो खाद्यतेल जप्त करण्यात आले. या गंभीर अनियमिततेमुळे दोन्ही कंपन्यांचे अन्न व्यवसाय परवाने तात्काळ निलंबित करण्यात आले असून, या कारवाईमुळे खाद्यतेल उद्योगात एकच खळबळ उडाली आहे..एफडीएला संबंधित युनिटमध्ये अत्यंत अस्वच्छ वातावरणात खाद्यतेलाचे रिपॅकिंग सुरू असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर सहआयुक्त श्रीकांत करकळे व दयानंद पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली अन्नसुरक्षा अधिकारी वर्षा रोडे, पी. एस. कुचेकर, पी. एस. अजिंठेकर, योगेश चिभडे आणि त्यांच्या पथकाने शनिवारी ही कारवाई केली..तपासणीदरम्यान अधिकाऱ्यांना धक्कादायक चित्र पाहायला मिळाले. रिफायनरी आणि रिपॅकिंग विभागात सर्वत्र धूळ, गंज, कोळ्यांची जाळी आणि घाणीचे साम्राज्य होते. फरशी, भिंती आणि संपूर्ण परिसराची स्वच्छता अत्यंत निकृष्ट अवस्थेत होती. दुर्गंधीयुक्त तेलाने भरलेले टब, वापरलेले रिकामे डबे आणि एकाच आवारात रिफायनरी व रिपॅकिंग सुरू असल्याने परस्पर दूषितीकरणाचा गंभीर धोका निर्माण झाल्याचे पथकाने नमूद केले..यापेक्षाही गंभीर बाब म्हणजे, कंपन्यांमध्ये तेलाच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्यासाठी अंतर्गत प्रयोगशाळाच नव्हती. अन्न व औषध प्रशासनाकडे आवश्यक विश्लेषण अहवाल सादर करण्यात आले नव्हते. तसेच एकही अनुभवी तांत्रिक कर्मचारी कार्यरत नसल्याचे तपासणीत उघड झाले.तेल साठवणुकीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या टाक्यांवर कोणतेही ओळख टॅग नव्हते. पाइपलाइनवर तेलाचा प्रकार नमूद करण्यात आलेला नव्हता. काही टाक्यांतील तेलावर घाणीचे थर आढळून आले. पॅकेजिंगसाठी वापरण्यात येणाऱ्या साहित्याचे 'फूड ग्रेड' प्रमाणपत्रही उपलब्ध नसल्याचे अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले..गेवराई तांडा युनिटमधून ५०,८४६.८८ किलो रिफाईंड पाम तेल, ६१,६५०.६६ किलो रिफाईंड सोयाबीन तेल, ३९,२७०.५० किलो रिफाईंड कपाशी तेल आणि ९९८ किलो अज्ञात वनस्पती तेल जप्त करण्यात आले. तर लक्ष्मण चावडी युनिटमधून रिफाईंड पाम, सोयाबीन आणि कपाशी तेलाचे विविध साठे मिळून हजारो किलो खाद्यतेल जप्त करण्यात आले..विशेष म्हणजे, काही दिवसांपूर्वीच रांजणगाव शेणपुंजी येथील 'गणेश तेल अँड किराणा स्टोअर्स' वर कारवाई करून ८३ हजार रुपयांचे ५१८ किलो खाद्यतेल जप्त करण्यात आले होते. त्यानंतरची ही एफडीएची सर्वात मोठी कारवाई मानली जात आहे.या धडक कारवाईनंतर अन्नसुरक्षेच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या उद्योगांवर यापुढेही कठोर कारवाई सुरू राहणार असल्याचा स्पष्ट इशारा अन्न व औषध प्रशासनाने दिला आहे. नागरिकांच्या आरोग्याशी तडजोड करणाऱ्यांविरोधातील ही कारवाई राज्यभर चर्चेचा विषय ठरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.