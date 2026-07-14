मराठवाडा

FDA Crime : छत्रपती संभाजीनगरात एफडीएचा धडाका! बगारिया ऑइलचे परवाने निलंबित; २ कोटी ९३ लाख ३५ हजार ६०३ रुपयांचे १ लाख ९० हजार ६५५ किलो खाद्यतेल जप्त..

अत्यंत अस्वच्छ स्थितीत खाद्यतेलाचे रिपॅकिंग; नागरिकांच्या आरोग्याशी जीवघेणा खेळ उघड.
FDA Crime

FDA Crime

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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- रविंद्र गायकवाड

बिडकीन - नागरिकांच्या ताटात पोहोचणाऱ्या खाद्यतेलाच्या गुणवत्तेशी आणि आरोग्याशी थेट खेळ करणाऱ्या उद्योगांवर अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) मोठा घाव घातला आहे. शहरातील लक्ष्मण चावडी (अभिनय थिएटरमागे) आणि पैठण रोडवरील गेवराई तांडा परिसरातील बगारिया ऑइलच्या दोन युनिटवर टाकलेल्या धडक छाप्यात तब्बल २ कोटी ९३ लाख ३५ हजार ६०३ रुपये किमतीचे १ लाख ९० हजार ६५५ किलो खाद्यतेल जप्त करण्यात आले. या गंभीर अनियमिततेमुळे दोन्ही कंपन्यांचे अन्न व्यवसाय परवाने तात्काळ निलंबित करण्यात आले असून, या कारवाईमुळे खाद्यतेल उद्योगात एकच खळबळ उडाली आहे.

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