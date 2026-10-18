Chhatrapati Sambhajinagar: बिडकीन, शिवराईतील शीतगृहांवर FDAचा छापा; ४.१९ कोटींचा अन्नसाठा जप्त, दोन्ही संस्थांचे परवाने निलंबित

-रविंद्र गायकवाडबिडकीन: सणासुदीच्या काळात नागरिकांना सुरक्षित आणि दर्जेदार अन्नपदार्थ उपलब्ध व्हावेत, यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) ‘सेफ फूड, सेफ महाराष्ट्र’ मोहिमेंतर्गत छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात मोठी कारवाई केली आहे. १७ ऑक्टोबर रोजी बिडकीन (ता. पैठण) आणि शिवराई (ता. गंगापूर) येथील दोन शीतगृहांची तपासणी करून एकूण १ लाख ९७ हजार ४८० किलो अन्नपदार्थांचा साठा जप्त करण्यात आला. या साठ्याची किंमत सुमारे ४ कोटी १९ लाख ४७ हजार ६३४ रुपये असल्याचे कारवाईच्या तपशिलावरून स्पष्ट होते. जप्त साठ्यामध्ये मिरची पावडर, मनुका, गूळ आणि बटर यांचा समावेश आहे. दोन्ही शीतगृहांमध्ये स्वच्छता, तापमान नियंत्रण आणि अन्नसाठवणुकीसंदर्भात गंभीर त्रुटी आढळल्याने संबंधित संस्थांचे अन्न परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत..Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...बिडकीनमधील शीतगृहात १.६५ लाख किलो साठा जप्तबिडकीन येथील गट क्रमांक २०४ मधील मे. फ्रिओ वेअरहाउसिंग प्रा. लि. या शीतगृहाची अन्न सुरक्षा अधिकारी प्रशांत अजिंठेकर, फरिद सिद्दीकी आणि वर्षा रोडे यांच्या पथकाने पूर्वसूचना न देता तपासणी केली. या तपासणीत शीतगृहाच्या व्यवस्थापनातील अनेक त्रुटी समोर आल्या.अन्नपदार्थांच्या आवश्यकतेनुसार तापमान राखण्यासाठी सक्षम फ्रीझर आणि चिलर यंत्रणा कार्यरत नसल्याचे आढळले. कोल्ड रूमची नियमित देखभाल केली जात नव्हती. अन्नपदार्थ पॅलेटवर योग्य पद्धतीने ठेवण्याऐवजी अस्ताव्यस्त साठवण्यात आले होते. तसेच कीटक नियंत्रणासाठी अधिकृत उपाययोजना, स्वच्छतेचे नियमित वेळापत्रक आणि अन्न हाताळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची वार्षिक वैद्यकीय तपासणी करण्यात आलेली नसल्याचे निरीक्षणात नोंदविण्यात आले..कर्मचाऱ्यांना वैयक्तिक स्वच्छतेसाठी आवश्यक असलेले एप्रन, हातमोजे आणि टोपी यांसारखे साहित्यही उपलब्ध करून देण्यात आले नव्हते.या कारवाईत १ लाख ६५ हजार ८०५ किलो अन्नपदार्थांचा, एकूण ३ कोटी ८९ लाख ४० हजार ३५० रुपये किमतीचा साठा जप्त करण्यात आला. यामध्ये ‘स्वादगाथा’ ब्रँडची १५ हजार ४८ किलो मिरची पावडर (किंमत ३७ लाख ६२ हजार रुपये), विना-लेबल किंवा अनब्रँडेड १ लाख २५ हजार ६४८ किलो मिरची पावडर (किंमत ३ कोटी १४ लाख १२ हजार रुपये) आणि २५ हजार १०९ किलो मनुका (किंमत ३७ लाख ६६ हजार ३५० रुपये) यांचा समावेश आहे.शिवराईतील शीतगृहावरही कारवाईदुसरी कारवाई गंगापूर तालुक्यातील शिवराई येथील गट क्रमांक १५ मधील मे. मराठवाडा कोल्ड स्टोरेज प्रा. लि. येथे करण्यात आली. अन्न सुरक्षा अधिकारी प्रज्ञा प्रमोद सुरसे, प्रशांत कुचेकर आणि कीर्तिका झाडे यांच्या पथकाने या शीतगृहाची तपासणी केली..तपासणीदरम्यान संस्थेच्या दर्शनी भागात अद्ययावत अन्न सुरक्षा परवाना प्रदर्शित केलेला नसल्याचे आढळले. अन्नपदार्थ साठवण्याच्या जागेत प्रकाशाची कमतरता होती, तर कर्मचाऱ्यांसाठी हात धुण्याची पुरेशी व्यवस्था नव्हती. शीतगृहातील तापमानाची नोंद ठेवण्यासाठी अधिकृत यंत्रणा किंवा तापमान नोंदवहीही उपलब्ध नव्हती.याशिवाय, ‘फर्स्ट इन, फर्स्ट आउट’ (FIFO) या नियमानुसार आधी आलेला साठा आधी बाहेर काढण्याच्या प्रक्रियेचे पालन केले जात नसल्याचे निरीक्षणात नमूद करण्यात आले. परिसरातील कचरा आणि अन्नकचऱ्याची वेळेवर विल्हेवाट लावली जात नसल्याने अस्वच्छताही आढळली.या कारवाईत ३१ हजार ६७५ किलो अन्नपदार्थांचा, एकूण ३० लाख ७ हजार २८४ रुपये किमतीचा साठा जप्त करण्यात आला. यामध्ये विविध प्रकारच्या गुळाचा १८ हजार ८६७ किलो साठा, १० हजार ५२९ किलो मनुका आणि २ हजार ७८९ किलो पाश्चराइज्ड बटरचा समावेश आहे..नमुने प्रयोगशाळेत; परवाने निलंबितदोन्ही शीतगृहांमधून जप्त करण्यात आलेल्या अन्नपदार्थांचे अधिकृत नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविण्यात येत आहेत. प्रयोगशाळेचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर संबंधितांवर अन्न सुरक्षा व मानके कायदा, २००६ अंतर्गत पुढील कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येणार आहे. दोष सिद्ध होण्याच्या अनुषंगाने अन्न न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येईल, अशी माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली.या प्रकरणातील गंभीर त्रुटींच्या पार्श्वभूमीवर सहायक आयुक्त दयानंद पाटील यांनी दोन्ही संस्थांचे अन्न परवाने तात्काळ निलंबित केले आहेत..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...नियमांचे उल्लंघन खपवून घेणार नाही : FDAछत्रपती संभाजीनगर विभागाचे अन्न व औषध प्रशासनाचे सहआयुक्त श्रीकांत करकळे यांनी अन्न व्यावसायिकांना नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. नागरिकांच्या आरोग्याबाबत कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही. सर्व शीतगृह, गोदामे आणि अन्न उत्पादकांनी स्वच्छता, तापमान नियंत्रण आणि कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याशी संबंधित नियम पाळणे बंधनकारक आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध यापुढेही कठोर आणि दंडात्मक कारवाई सुरू राहील, असा इशाराही त्यांनी दिला.सणासुदीच्या काळात मिठाई, मसाले, सुकामेवा आणि दुग्धजन्य पदार्थांची मागणी वाढते. अशा परिस्थितीत अन्नपदार्थांची योग्य साठवणूक, स्वच्छता आणि लेबलिंग यांना विशेष महत्त्व आहे. या पार्श्वभूमीवर FDAच्या कारवाईमुळे बिडकीन परिसरातील अन्नसाठवणूक व्यवस्थेतील त्रुटींचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.