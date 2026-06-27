मराठवाडा

Shivpur News : शिवपूर येथे संतृप्त महिलांनी अवैध दारू विक्री करणारा धाबा जाळला

अवैध दारू विक्री विरोधात नागरिकांचा यलगार, अवैध विक्री होत असलेल्या धाबा नागरिकांनी जाळला.
Fed-Up Women Set Illegal Liquor Dhaba on Fire in Shivpur

Fed-Up Women Set Illegal Liquor Dhaba on Fire in Shivpur

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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शिरूर अनंतपाळ - अवैध दारू विक्री विरोधात नागरिकांचा यलगार, अवैध विक्री होत असलेल्या धाबा नागरिकांनी जाळला. लातूर जिल्ह्यातल्या शिरूर अनंतपाळ तालुक्यातील शिवपूर येथे दि. 27 रोजी ही घटना घडली आहे.

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