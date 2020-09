परभणीतील पहिल्या कोरोनाबाधित रुग्णाला दंडाची शिक्षा

परभणी : जिल्ह्यात पहिल्यांदाच आढळून आलेल्या रुग्णावर दाखल झालेल्या गुन्ह्यात मंगळवारी (ता.२९) मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी रुग्णासह तिघांना दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. १६ एप्रिल रोजी हा रुग्ण हिंगोली जिल्ह्यातून परभणीत आला होता. त्याने जिल्हा बंदीच्या नियमाचे उल्लघंन केले, म्हणून गुन्हा दाखल झाला होता. राज्यात कोरोना विषाणूच्या संसर्गाचा प्रसार जोरात होत असताना एप्रिल २०२० मध्ये परभणी जिल्हा ग्रीन झोनमध्ये होता. जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांच्यासह पोलिस अधिक्षक कृष्णकांत उपाध्याय यांनी जिल्हाबंदीची काटेकोर अंमलबजावणी केल्यामुळे या जिल्ह्यात एप्रिलच्या मध्यापर्यंत एकही रुग्ण आढळून आलेला नव्हता. त्या महिन्यात टाळेबंदीसह इतर महत्वाच्या नियमाचे काटेकोरपणे पालन करण्यात येत होते. परंतु पुणे आणि मुंबई सारख्या शहरात कामासाठी गेलेल्या हजारो लोकांनी छुप्या मार्गाने परभणी जिल्हा गाठला. शेतशिवारातील रस्त्यावरून हे लोक जिल्ह्यात आले. त्यात १६ एप्रिल रोजी हिंगोली जिल्ह्यातील गजानन पांचाळ नावाचा तरूण प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे परभणीतील त्याच्या बहिणीकडे आला होता. त्यावेळी त्याला जिल्हा शासकीय रुग्णालयात भरती करण्यात आले. त्या ठिकाणी त्याचा स्वॅब घेण्यात आला असता तो पॉझिटीव्ह निघाला. त्यानंतर संपूर्ण जिल्ह्यात मोठी खळबळ उडाली होती. गजानन पांचाळ हा जिल्हाबंदी असतांनाही जिल्ह्यात दाखल झाल्यामुळे त्याच्यावर नवामोंढा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्याच्यावर तब्बल १८ ते २० दिवस उपचार करण्यात आले. त्यानंतर तो कोरोनामुक्त होऊन परत आपल्या घरी गेला. तो जिल्ह्यातील पहिला कोरोना विषाणु संसर्गाचा रुग्ण ठरला. त्याने जिल्हाबंदीच्या नियमाचा भंग केला होता. या प्रकरणाचा तपास करून तपास अधिकारी विठ्ठल राठोड यांनी पोलिस निरीक्षक रामेश्वर तट यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास करत न्यायालयामध्ये दोषारोपत्र दाखल केले होते. या प्रकरणात मुख्य न्यायदंडाधिकारी महेश तिवारी यांच्या न्यायालयाने मंगळवारी निकाल दिला असून, गजानन पांचाळ, सचिन पांचाळ, मारुती पांचाळ या तिघांना दोषी ठरवत प्रत्येकी ५०० रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. जिल्ह्यात ही पहिलीच शिक्षा कोरोनाच्या टाळेंबदी दरम्यान करण्यात आलेल्या जिल्हाबंदीच्या नियमाचे उल्लघंन करणे यासह साथरोग नियंत्रण कायद्याचा भंग करणे या गुन्ह्याखाली जिल्ह्यात दाखल झालेल्या गुन्ह्यातील ही आतापर्यंतची पहिलीच शिक्षा ठऱली आहे. त्यानंतर मात्र जिल्ह्यात कोरोना बाधितांचा आकडा आता पाच हजाराच्याही पुढे सरकला आहे. संपादन - सुस्मिता वडतिले

