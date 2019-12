परदेशी अभ्यासकांनाही संत जनाबाईंची भुरळ

नांदेड - महाराष्ट्रातील संत साहित्य, वारकरी संप्रदायाला जगभरात विशेष महत्व आहे. मराठवाडा देखील संताची भूमी असून या ठिकाणी अनेक संत होऊन गेले. त्यामुळे त्यांच्या कार्याचा अभ्यास करणारी मंडळी महाराष्ट्रासह भारतातच नव्हे तर जगभरात आहेत. त्यापैकी एक असलेल्या डाॅ. इरिना ग्लुश्कोव्हा. मराठी भाषा व संस्कृतीच्या ज्येष्ठ अभ्यासक अशी ओळख असलेल्या डॉ. ग्लुश्‍कोव्हा या रशियाच्या असून सध्या संत जनाबाई यांच्यावर त्या संशोधनात्मक अभ्यास करत आहेत. त्यासाठी त्या नांदेडला आल्या आहेत.

मराठवाड्यातील परभणी जिल्ह्यात असलेल्या गंगाखेड शहराला विशेष महत्त्वाचे स्थान आहे. गंगाखेड ही संत जनाबाई यांची जन्मभूमी असून या ठिकाणी मंदिरही आहे. त्यामुळे संत जनाबाई यांच्या जीवनकार्याचा अभ्यास करण्यासाठी मराठी भाषा व संस्कृतीच्या ज्येष्ठ अभ्यासक डाॅ. इरिना ग्लुश्कोव्हा या गंगाखेडला आल्या होत्या. त्यांनी ता. १७ व ता. १८ डिसेंबर रोजी गंगाखेडला भेट देऊन संत जनाबाई यांच्या जीवनकार्याची माहिती घेतली. येथील संत जनाबाई मंदिरात त्यांचा सत्कार करण्यात आला.

कोण आहेत डाॅ. ग्लुश्कोव्हा...

डाॅ. ग्लुश्कोव्हा या रशियन असून माॅस्को येथील इन्स्टिट्यूट आॅफ ओरिएंटल स्टडीजमध्ये चिफ रीसर्च स्काॅलर म्हणून कार्यरत आहेत. संत ज्ञानेश्वर व तत्कालीन वारकरी साहित्य हा त्यांच्या विशेष अध्ययनाचा विषय असून मराठी भाषाशास्र, लोकसाहित्य व महाराष्ट्राचा इतिहास हे देखील त्यांच्या जिज्ञासेचे विषय आहेत. संत जनाबाईवरील एका प्रकल्पासाठी त्या सध्या महाराष्ट्रात आल्या आहेत.

नांदेडला होणार व्याख्यान

नरहर कुरुंदकर प्रगत अध्ययन व संशोधन केंद्राच्या वतीने शुक्रवारी (ता. २०) सायंकाळी साडेपाच वाजता पिपल्स महाविद्यालयातील स्वामी रामानंद तीर्थ संशोधन केंद्र सभागृहात डाॅ. इरिना ग्लुश्कोव्हा यांचे व्याख्यान आयोजित करण्यात आले आहे. डाॅ. ग्लुश्कोव्हा यांचे व्याख्यान इंग्रजीत होणार असून विषय 'How did Janabai find herself on the bank of the Godavari ? A case study in progress' असा आहे. ज्येष्ठ भाषा शास्त्रज्ञ ना. गो. कालेलकर यांच्याकडे डाॅ. ग्लुश्कोव्हा या मराठी शिकल्या असून त्या नियमित पुण्यात येत असतात. गेल्या ४० वर्षापासून त्यांचा अभ्यास सुरु असल्याची माहिती पिपल्स महाविद्यालयातील प्रा. डॉ. अभय दातार यांनी दिली.

गंगाखेडला झाला सत्कार

डाॅ. ग्लुश्कोव्हा या संत जनाबाई यांच्या व्यक्तिमत्वाचा अभ्यास करत आहेत. संत जनाबाई यांच्या संदर्भातील माहिती मिळविण्यासाठी संत जनाबाई मंदिर ट्रस्टचे सदस्य शिवाजी चौधरी यांची त्यांनी भेट घेतली. या वेळी त्यांच्या सोबत डॉ. दीनानाथ फुलवाडकर, प्रा. पिराजी कांबळे, प्रा. राजेश भालेराव, प्रा. सिद्धार्थ परतवाघ यांच्यासह अन्य उपस्थित होते. या वेळी शिवाजी चौधरी यांनी त्यांना मंदिर निर्माण व संत जनाबाई यांच्या संदर्भातील माहिती दिली. गंगाखेड शहरातील इतिहासकालीन धार्मिक व सांस्कृतिक तसेच इतिहासातील पुरातन वास्तू आदींचीही डाॅ. ग्लुश्कोव्हा यांनी पाहणी केली.



डाॅ. ग्लुश्कोव्हा यांचे आव्हानात्मक कार्य