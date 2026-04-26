Sindkhed Raja News: सिंदखेड राजा तालुक्यात सोनोशी–पिंपरखेड मार्गावर जंगलात अस्वलाचे दर्शन

सिंदखेड राजा : सिंदखेड राजा तालुक्यातील सोनोशी-पिंपरखेड मार्गावरील जंगल परिसरात अस्वल दिसल्याने शेतकरी व प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून वनविभागाने तातडीने कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.तालुक्यातील सोनोशी येथील शेतकरी परमेश्वर मुंढे हे शेतीच्या कामानिमित्त शेतामध्ये गेले असताना त्यांना ता.२६ एप्रिल रोजी त्यांच्या शेतात लगत अस्वल दिसला परिसरातील इतर शेतकऱ्यांच्या सुरक्षेतेसाठी तात्काळ अस्वलाची माहिती शेतकऱ्यांना दिली तसेच सदर शेतकऱ्याने स्वतःच्या मोबाईल मध्ये अस्वलाचे चित्रीकरण केले होते.या घटनेनंतर परिसरामध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..सध्या परिसरात गहू, हरभरा यांसारख्या पिकांची कापणी सुरू असून काही ठिकाणी शेतीची नागरटीही सुरू आहे. अशा वेळी अस्वल दिसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये दहशत पसरली आहे.शेतात काम करणाऱ्या मजुरांनाही याचा फटका बसत असून अनेकांनी खबरदारी म्हणून शेतात जाणे टाळण्यास सुरुवात केली आहे.दरम्यान सोनोशी-पिंपरखेड मार्ग हा जंगलातून जाणारा महत्त्वाचा रस्ता असून या मार्गावरून दुचाकी व चारचाकी वाहनांची सतत ये-जा सुरू असते.हा रस्ता थेट सिंदखेड राजा शहराशी जोडला जात असल्याने प्रवासी वाहतुकीलाही धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे वाहनचालकांमध्येही भीतीचे वातावरण पसरले आहे.सध्या उन्हाचा पारा वाढत असल्यामुळे जंगलात पाण्याची टंचाई निर्माण झाली आहे.वन्य प्राण्यांना पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत उपलब्ध नसल्याने ते मानवी वस्तीकडे व शेतीकडे वळत असल्याचे चित्र दिसत आहे,या पार्श्वभूमीवर वनविभागाने तातडीने लक्ष देऊन अस्वलाचा शोध घ्यावा व त्याला सुरक्षित ठिकाणी हलवावे,अशी मागणी स्थानिक नागरिक व शेतकरी करीत आहेत.तसेच जंगल परिसरात पाण्याची व्यवस्था करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे..शेतकऱ्यांनी सतर्क राहावे : वनपरिक्षेत्र अधिकारी उमेश गायकवाडसोनोशी-पिंपरखेड मार्गावरील जंगल परिसरामध्ये अस्वल दिसल्यामुळे नागरिकांनी व शेतकऱ्यांनी सतर्क राहण्याचे आवाहन वनपरिक्षेत्र अधिकारी उमेश गायकवाड यांनी दैनिक सकाळ सोबत बोलताना केले आहे.शेतात काम करताना एकट्याने तसेच सकाळी लवकर किंवा संध्याकाळी उशिरा जंगला लगतच्या भागात जाणे टाळावे,असे त्यांनी सांगितले. वनविभागाकडून संबंधित परिसरात लक्ष ठेवण्यात येत असून,अस्वलाचा शोध घेऊन त्याला सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे.