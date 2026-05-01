Jalna Politics: परतूर-मंठा मतदारसंघाचे माजी आमदार सुरेशकुमार जेथलिया यांचे निधन; जालना जिल्ह्यात शोककळा

परतूर : परतूर, ता.०१ (बातमीदार) : जालना जिल्ह्यातील परतूर-मंठा विधानसभा मतदारसंघाचे माजी आमदार सुरेशकुमार जेथलिया यांचे शुक्रवारी पहाटे ५ वाजताच्या सुमारास परतूर येथील निवासस्थानी निधन झाले. त्यांच्या निधनाची बातमी समजताच परतूर-मंठा मतदारसंघासह संपूर्ण जालना जिल्ह्यात शोककळा पसरली असून कार्यकर्ते, समर्थक आणि नागरिकांनी हळहळ व्यक्त केली आहे..सुरेशकुमार जेथलिया हे परतूर-मंठा विधानसभा मतदारसंघातील प्रभावी नेतृत्व म्हणून ओळखले जात होते. आमदार म्हणून कार्यरत असताना त्यांनी मतदारसंघातील विविध विकासकामांवर मोठ्या प्रमाणात भर दिला. रस्ते, पाणीपुरवठा, नागरी सुविधा तसेच ग्रामीण भागातील मूलभूत प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यासाठी त्यांनी आपल्या राजकीय प्रभावाचा वापर करत अनेक विकासकामे मार्गी लावली. मागील सुमारे ३० वर्षांपासून परतूर नगरपालिकेवर त्यांचा प्रभावी ताबा होता आणि स्थानिक राजकारणात त्यांचे वर्चस्व कायम राहिले होते..सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना सोबत घेऊन चालणारे, त्यांच्या अडचणी समजून घेणारे आणि प्रत्येकाशी आत्मीयतेने संवाद साधणारे नेतृत्व म्हणून सुरेशकुमार जेथलिया यांची वेगळी ओळख होती. कार्यकर्त्यांमध्ये त्यांची मजबूत पकड होती. १५ मे २०२५ रोजी त्यांनी महाराष्ट्राचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. काँग्रेस पक्षाला सोडचिठ्ठी देत त्यांनी हा राजकीय निर्णय घेतला होता. नुकत्याच पार पडलेल्या परतूर नगर परिषद निवडणुकीतही त्यांनी सक्रिय सहभाग घेतला होता. अत्यंत काट्याच्या लढतीत नगराध्यक्षपद थोडक्यात हुकले असले, तरी त्यांच्या निवडणूक नियोजनशैलीची सर्वत्र चर्चा झाली होती. शेवटपर्यंत कार्यकर्त्यांच्या संपर्कात राहून त्यांनी पक्षसंघटना मजबूत करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले..त्यांच्या अचानक झालेल्या निधनाने परतूर-मंठा मतदारसंघाने अभ्यासू, विकासाभिमुख आणि लोकांशी घट्ट नाळ जुळलेला नेता गमावल्याची भावना व्यक्त होत आहे. त्यांच्या निधनाची बातमी समजताच निवासस्थानी कार्यकर्ते, समर्थक तसेच विविध पक्षांच्या नेत्यांनी गर्दी केली. त्यांच्या जाण्याने जिल्ह्याच्या राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रात मोठी पोकळी निर्माण झाली असून सर्वत्र शोक व्यक्त होत आहे..माजी आमदार सुरेशकुमार जेथलिया यांना गुरुवारी रात्री छातीत दुखत असल्याने त्यांनी डॉक्टरांकडून उपचार घेतले होते. औषधे घेऊन ते रात्री झोपले. शुक्रवारी पहाटे पत्नी विमलताई जेथलिया यांनी उठवण्याचा प्रयत्न केला असता ते प्रतिसाद देत नव्हते. त्यानंतर कुटुंबीयांनी डॉक्टरांना बोलावले. तपासणीनंतर त्यांना तातडीने जालना येथील खासगी रुग्णालयात हलविण्यात आले. तेथे डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले.त्यांच्या पश्चात पत्नी विमलताई जेथलिया, पुत्र नितीन जेथलिया, प्रवीण जेथलिया, सुना, नातवंडे असा परिवार आहे. त्यांच्यावर शनिवारी (ता.०२) सकाळी ९ वाजता परतूर येथील जिनिंग फॅक्टरी परिसरात अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत.