माजी केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील चाकूरकर यांचं निधन; ९०व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास...

देशाचे माजी केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील चाकूरकर यांचे निधन झालं आहे. ते ९० वर्षांचे होते. लातूर येथील देवघर या निवासस्थानी आज सकाळी साडेसहा वाजताच्या सुमारास त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. गेल्या काही दिवसांपासून ते आजारी होते. त्यांच्यावर घरीच उपचार सुरू होते. मात्र, आज सकाळी त्यांची प्राणज्योत मालवली. .शिवराज पाटील हे लातूरमधील चाकूर येथील काँग्रेस नेते होते. त्यांनी लातूर लोकसभा मतदारसंघातून ७ वेळा विजय मिळवला होता. त्यांनी आपल्या राजकीय कारकीर्दीत देशासाठी अनेक प्रतिष्ठित पदे भूषवली. ते लोकसभेचे सभापती आणि केंद्रीय मंत्री ही राहिले. शिवराज पााटील यांना २००४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत पराभव स्वीकारावा लागला. त्यानंतर त्यांची राज्यसभेवर नियुक्ती करण्यात आली. तसेच त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्रिपद आणि केंद्रीय जबाबदाऱ्या स्वीकारल्या. काँग्रेस आणि त्यांच्या संघटनेतील सर्व कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या निधनावर दुःख व्यक्त केले आहे. भारताच्या राजकारणातील अनुभवी व्यक्तिमत्त्व म्हणून त्यांची ओळख होती. त्यांचा जन्म १२ ऑक्टोबर १९३५ रोजी लातूर जिल्ह्यातील चाकूर येथे झाला. त्यांनी उस्मानिया विद्यापीठातून विज्ञान विषयात पदवी आणि मुंबई विद्यापीठातून कायद्याचे शिक्षण घेतलं. तसेच १९६७-६९ या काळात लातूर नगरपालिकेमध्ये काम करत सक्रीय राजकारणात प्रवेश केला. २००४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतरही केंद्रातील गृहमंत्रीपद देण्यात आले. मात्र २००८ च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्यानंतर सुरक्षेतील त्रुटीची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून त्यांनी राजीनामा दिला. २०१० ते २०१५ या काळात ते पंजाबचे राज्यपाल आणि चंदीगड केंद्रशासित प्रदेशाचे प्रशासक म्हणून कार्यरत होते.