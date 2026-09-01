मराठवाडा

Kunbi Caste: चार विद्यार्थ्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द; इंजिनिअरिंग प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसह पालक जरांगे यांच्या भेटीला

Four Kunbi Certificates Cancelled Engineering Admissions At Risk: कुणबी प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने अभियांत्रिकी प्रवेश धोक्यात; सोनवणे कुटुंब मनोज जरांगे यांच्या आश्रयाला, जात पडताळणी समितीच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह
Maharashtra Kunbi Certificate Row Four Engineering Students Face Admission Crisis After Verification Committee Order

Maharashtra Kunbi Certificate Row Four Engineering Students Face Admission Crisis After Verification Committee Order

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-उमेश वाघमारे

जालना: छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील चार विद्यार्थ्यांचे कुणबी जात प्रमाणपत्र जात पडताळणी समितीने अवैध ठरविले आहे. या विद्यार्थ्यांनी चालू शैक्षणिक वर्षात अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतला आहे. प्रमाणपत्र रद्द झाल्याने विद्यार्थ्यांसह त्यांचे पालक मंगळवारी (ता. १) मनोज जरांगे यांच्या भेटीसाठी अंतरवाली सराटी येथे दाखल झाले.

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Jalna
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