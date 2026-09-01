Kunbi Caste: चार विद्यार्थ्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द; इंजिनिअरिंग प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसह पालक जरांगे यांच्या भेटीला

-उमेश वाघमारेजालना: छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील चार विद्यार्थ्यांचे कुणबी जात प्रमाणपत्र जात पडताळणी समितीने अवैध ठरविले आहे. या विद्यार्थ्यांनी चालू शैक्षणिक वर्षात अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतला आहे. प्रमाणपत्र रद्द झाल्याने विद्यार्थ्यांसह त्यांचे पालक मंगळवारी (ता. १) मनोज जरांगे यांच्या भेटीसाठी अंतरवाली सराटी येथे दाखल झाले..छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील खरज (ता. वैजापूर) येथील सोनवणे कुटुंबातील उदय सोनवणे यांनी शिंदे समितीला सापडलेल्या नोंदीच्या आधारे कुणबी जात प्रमाणपत्र काढले होते. त्यानंतर शैक्षणिक प्रवेशासाठी त्यांनी मुलीसह पुतण्यांचे कुणबी जात प्रमाणपत्र काढून जात पडताळणी समितीकडे वैधतेसाठी अर्ज केला होता..सृष्टी उदय सोनवणे, खुशी ज्ञानेश्वर सोनवणे, सार्थक कल्याण सोनवणे आणि शितल योगेश सोनवणे या चौघांचे कुणबी जात प्रमाणपत्र वैधतेसाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील जात पडताळणी समितीकडे सादर करण्यात आले होते. समितीने चौघांच्या आजोबांची नोंद कुणबी असल्याचे मान्य केले. मात्र, खापर आजोबांची नोंद मराठा असल्याने वंशावळ सिद्ध होत नसल्याचे नमूद करीत चौघांचेही कुणबी जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्याचे आदेश सोमवारी दिले..या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रवेशाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे सृष्टी सोनवणे यांच्यासह त्यांचे पालक उदय सोनवणे यांनी मनोज जरांगे यांची भेट घेण्यासाठी अंतरवाली सराटी गाठली. प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या निर्णयाबाबत जरांगे काय भूमिका घेतात, याकडे आता लक्ष लागले आहे. दरम्यान स्थानिक मंत्र्यांच्या दबावाखाली येऊन अधिकाऱ्यांनी कुणबी जात प्रमाणपत्र अवैध केल्याचा आरोप उदय सोनवणे यांनी केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.