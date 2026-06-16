मराठवाडा

Success Story: जिद्द आणि मेहनतीचे सुवर्णफलश्रुती! रशियातील मॉस्कोमध्ये गाजवला लोहगावचा झेंडा, डॉ. अभिषेक बोरूडे यांचा प्रेरणादायी प्रवास..

Journey from village school to international medical degree: लोहगावच्या साध्या शाळेतून थेट रशियातील स्मोलेस्क स्टेट मेडिकल युनिव्हर्सिटीपर्यंतचा अभिषेक बोरूडे यांचा प्रवास; एमबीबीएस अंतिम वर्षात उल्लेखनीय यश, गावात जल्लोष
Village Pride Shines in Moscow: Dr. Abhishek Borude Completes MBBS in Russia

Village Pride Shines in Moscow: Dr. Abhishek Borude Completes MBBS in Russia

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

ज्ञानेश्वर बोरूडे...

लोहगाव: जिद्द, कठोर परिश्रम आणि उच्च शिक्षणाची प्रबळ इच्छा यांच्या जोरावर पैठण तालुक्यातील लोहगावसारख्या ग्रामीण भागातून थेट रशियातील मॉस्को येथे वैद्यकीय शिक्षण घेणारे डॉ. अभिषेक कृष्णा बोरूडे यांनी एमबीबीएसच्या अंतिम वर्षाची परीक्षा उत्कृष्ट गुणांनी उत्तीर्ण करून पदवी प्राप्त केली आहे.

Loading content, please wait...
Medical
student
Russia
moscow
educational challenges in India