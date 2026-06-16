Success Story: जिद्द आणि मेहनतीचे सुवर्णफलश्रुती! रशियातील मॉस्कोमध्ये गाजवला लोहगावचा झेंडा, डॉ. अभिषेक बोरूडे यांचा प्रेरणादायी प्रवास..

ज्ञानेश्वर बोरूडे...लोहगाव: जिद्द, कठोर परिश्रम आणि उच्च शिक्षणाची प्रबळ इच्छा यांच्या जोरावर पैठण तालुक्यातील लोहगावसारख्या ग्रामीण भागातून थेट रशियातील मॉस्को येथे वैद्यकीय शिक्षण घेणारे डॉ. अभिषेक कृष्णा बोरूडे यांनी एमबीबीएसच्या अंतिम वर्षाची परीक्षा उत्कृष्ट गुणांनी उत्तीर्ण करून पदवी प्राप्त केली आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...लोहगाव केंद्रातील तोडोळी जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेचे मुख्याध्यापक कृष्णा बोरूडे यांचे कनिष्ठ पुत्र असलेले डॉ. अभिषेक बोरूडे यांनी रशियातील स्मोलेस्क स्टेट मेडिकल युनिव्हर्सिटीमधून एमबीबीएसचे शिक्षण पूर्ण केले. अंतिम वर्षाच्या परीक्षेत त्यांनी उल्लेखनीय यश मिळवून गुरुवारी (ता. ११) विद्यापीठाच्या विशेष पदवीदान समारंभात कुलगुरूंच्या हस्ते एमबीबीएस पदवी प्रमाणपत्र स्वीकारले..ही आनंदाची बातमी लोहगाव येथे समजताच गावात आणि परिसरात आनंदाचे वातावरण निर्माण होऊन कौतुक केले. व लोहगाव गावातून प्रथमच एमबीबीएस पदवी प्राप्त करणाऱ्या डॉ. अभिषेक बोरूडे यांचे तसेच त्यांच्या आई-वडील, भाऊ, आजी-आजोबा व कुटुंबीयांचे सर्व स्तरांतून अभिनंदन होत आहे..Sant Dnyaneshwar Maharaj palkhi: ज्ञानेश्वर माउली पालखी रथ बैलजोडीवरून वाद; रानवडे कुटुंबीयांना मान, मात्र देवस्थानचे पत्र नाही.तर गावच्या वतीने माजी सरपंच अंकुश बोरूडे, रघुनाथ पठाडे, रामेश्वर फडे, वसंत बोरूडे, ज्ञानेश्वर बोरूडे, डॉ. दादासाहेब थोटे, हरिभाऊ बोडखे, संजय बोरूडे, बद्रीनाथ इधाटे, भागचंद मोटे, ज्ञानेश्वर मिसाळ, धनाजी मिसाळ, भुजंग बोरूडे, संदीप डांगे, भारत बोरूडे, गणेश बोरूडे, दत्तात्रय बोरूडे, योगेश बोरूडे,राजेद्र इथापे,आदींसह ग्रामस्थ पंचक्रोशीतील विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांनी शुभेच्छा देत त्यांचे कौतुक केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.