Ambad Water Supply: अंबडच्या डावरगाव लघू तलावाने शंभर टक्के जलसाठा, शेतकऱ्यांच्या भवितव्याला नवा विश्वास

अंबड : शहराजवळील डावरगाव येथील लघू तलाव शंभर टक्के भरला आहे. त्यामुळे भविष्यात पिण्याच्या पाण्यासह पशुपालन व शेतकऱ्यांच्या फळबागा आणि इतर शेतीसाठी तलावातील जलसाठा अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे..डावरगाव येथील लघू तलावाचे बांधकाम १९५५ मध्ये सुरू झाले होते. शेकडो एकर जमीन भूसंपादित करून तीन वर्षांच्या अखंड मेहनतीने हे काम पूर्ण करण्यात आले असून १९५८ मध्ये तलाव तयार झाला. तलावाला जवळपास ६५ वर्षे झाली आहेत..अंबड शहरासाठी हा तलाव वरदान ठरला आहे. गेल्या वीस वर्षांपासून अंबड शहराची तहान भागविण्यासाठी तलावाने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. पाण्याची टंचाई असलेल्या काळात तलावामुळे नगरपालिकेला शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी तीन विहिरी खोदण्याची संधी मिळाली आहे..डावरगाव लघू तलाव शंभर टक्के भरल्यामुळे ग्रामस्थांचा पाण्याचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणावर मिटला आहे. पशुपालक, दुग्ध व्यवसायिक, फळबाग, भाजीपाला आणि फूल उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी याचा मोठा लाभ होणार आहे..लघू तलावाची निर्मिती झाल्याने परिसरातील शेतकऱ्यांचे सिंचनक्षेत्र वाढले आहे. फळबागा, ऊस, भाजीपाला, फूल उत्पादक, पशुपालक यांच्याकडे दुभती जनावरे वाढली. यामुळे शेतकरी खऱ्या अर्थाने सधन होण्यास मदत झाली.- विठ्ठलसिंग राजपूत,डावरगाव.Nandgaon News : नांदगावकरांचे दहेगाव धरण 'तहानलेलेच'; पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न कायम.डावरगावच्या तलावात जलसाठा वाढल्यानंतर अंबड शहरातील आणि परिसरातील तरुण तलावात पोहण्याचा आनंद लुटण्यासाठी गर्दी करतात. पोहणे शरीरासाठी सर्वांत उत्तम व्यायाम असल्यामुळे उन्हाळ्यात सकाळपासून गर्दी होते.-बाबासाहेब धुपे, युवक डावरगाव.