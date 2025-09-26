मराठवाडा

Ambad Water Supply: अंबडच्या डावरगाव लघू तलावाने शंभर टक्के जलसाठा, शेतकऱ्यांच्या भवितव्याला नवा विश्वास

Agriculture Water: डावरगाव येथील लघू तलाव शंभर टक्के भरल्यामुळे अंबड शहरासाठी आणि आसपासच्या शेतकऱ्यांसाठी पाणीपुरवठा मोठ्या प्रमाणावर सुधारला आहे. पशुपालन, फळबागा आणि शेतीसाठी तलावातील जलसाठा अत्यंत उपयोगी ठरणार आहे.
Ambad Water Supply

Ambad Water Supply

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अंबड : शहराजवळील डावरगाव येथील लघू तलाव शंभर टक्के भरला आहे. त्यामुळे भविष्यात पिण्याच्या पाण्यासह पशुपालन व शेतकऱ्यांच्या फळबागा आणि इतर शेतीसाठी तलावातील जलसाठा अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.

Loading content, please wait...
Ambad
rain
agriculture
Water Conservation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com