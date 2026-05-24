Solar Power Project : गणेशवाडी उपकेंद्रात ९ मेगावॉट सौर प्रकल्प कार्यान्वित; गंगापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांना दिवसा अखंड वीजपुरवठा

कायगाव : गंगापूर तालुक्यातील गणेशवाडी येथील महावितरण उपकेंद्रात ९ मेगावॉट क्षमतेची सौर ऊर्जा यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. गुरुवारी (ता. २१) या प्रकल्पाची यशस्वी चाचणी घेण्यात आली..पखोरा येथे उभारलेल्या सोलर पॅनल प्रकल्पातून वीज वाहिन्यांद्वारे गणेशवाडी उपकेंद्रात वीज पुरवठा होणार आहे. महावितरणकडून राज्यभरात कृषी फिडर सौर ऊर्जेवर आणण्याचा उपक्रम राबवला जात आहे, त्याचाच हा एक भाग आहे..या प्रकल्पामुळे अंमळनेर, ढोरेगाव, लखमापूर, भेंडाळा कृषी, गळनिंब कृषी आणि जुने कायगाव कृषी फिडरवरील शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा मिळणार आहे. यात जुने व नवीन कायगाव, अंमळनेर, लखमापूर, गणेशवाडी, भेंडाळा, भिवधानोरा, अगरवाडगाव, गळनिंब या गावांचा समावेश आहे..कृषी पंपांसाठी दिवसा वीज मिळाल्याने शेतकऱ्यांची रात्रीची धावपळ थांबणार असून अपघाताचा धोकाही टळणार आहे. महावितरणचे सहायक अभियंता ईश्वर तावरे यांनी सांगितले की, पारंपरिक वीज निर्मितीवरील अवलंबित्व कमी होऊन पर्यावरणपूरक ऊर्जेचा वापर वाढेल आणि भविष्यातील वीज तुटवडा कमी होण्यास मदत होईल..गुरुवारी झालेल्या टेस्टिंगला महावितरणचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. ग्रामीण भागातील वीजपुरवठा अधिक सक्षम व अखंडित करण्याच्या दृष्टीने हा महत्त्वपूर्ण टप्पा मानला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.