मराठवाडा

Ganpati Visarjan 2025 : उमरग्यात शाळकरी मुलांनी पारंपारिक वाद्यांच्या तालावर गणरायाला दिला निरोप

Umarga Ganpati Visarjan : उमरग्यात विद्यार्थ्यांच्या पारंपरिक नृत्य, ढोल-ताशा व उत्साहात गणपती बाप्पाला 'पुढच्या वर्षी लवकर या' म्हणत निरोप देण्यात आला.
Sakal

अविनाश काळे
Updated on

उमरगा : "गणपती बप्पा मोरया पुढच्या वर्षी लवकर या" च्या जयघोषात पारंपारिक वाद्याच्या तालावर शहरातील विविध शाळांच्या विद्यार्थ्यांनी लाडक्या बप्पाला शनिवारी (ता. सहा) उत्साही वातावरणात निरोप दिला. दरम्यान शहरातील विविध शाळेच्या विद्यार्थांची सकाळपासुनच मिरवणूकीत सहभागी होण्याची लगभग सुरू होती. लेझीम, झांज व टिपऱ्या नृत्याचे सादरीकरण करत विद्यार्थ्यांनी पारंपारिक संस्कृतीचे दर्शन घडवत गणरायाचे विसर्जन केले.

