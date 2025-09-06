Ganpati Visarjan 2025 : उमरग्यात शाळकरी मुलांनी पारंपारिक वाद्यांच्या तालावर गणरायाला दिला निरोप

उमरगा : "गणपती बप्पा मोरया पुढच्या वर्षी लवकर या" च्या जयघोषात पारंपारिक वाद्याच्या तालावर शहरातील विविध शाळांच्या विद्यार्थ्यांनी लाडक्या बप्पाला शनिवारी (ता. सहा) उत्साही वातावरणात निरोप दिला. दरम्यान शहरातील विविध शाळेच्या विद्यार्थांची सकाळपासुनच मिरवणूकीत सहभागी होण्याची लगभग सुरू होती. लेझीम, झांज व टिपऱ्या नृत्याचे सादरीकरण करत विद्यार्थ्यांनी पारंपारिक संस्कृतीचे दर्शन घडवत गणरायाचे विसर्जन केले. .स्वामी विवेकानंद विद्यामंदिर, महात्मा बसवेश्वर विद्यालययेथील श्री राष्ट्रीय शिक्षण प्रसारक संस्था संचलित स्वामी विवेकानंद प्राथमिक विद्यामंदिर व महात्मा बसवेश्वर माध्यमिक विद्यालयाच्या संयुक्त विद्यमाने बसवण्यात आलेल्या गणपती बाप्पाचे विसर्जन ढोल ताशा व लेझीम च्या निनादात अत्यंत उत्साह पूर्ण वातावरणात पार पाडण्यात आला. ढोल ताशा, लेझीम, लाटी काठी,नियुध्द, टिपरी, झांज पथकात इयत्ता पाचवी ते दहावीच्या मुला, मुलींनी लक्षवेधक सादरीकरण केले. संस्थेचे कार्यवाह डॉ.कपिल महाजन यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्वामी विवेकानंद शाळेपासून निघालेल्या मिरवणूकीचे विसर्जन धन्वंतरी रुग्णालयाजवळ संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. चंद्रकांत महाजन, अध्यक्ष मल्लिकार्जुनप्पा दंडगे, डॉ. शुभांगीनी महाजन, रजनीताई महाजन यांच्या हस्ते श्री गणेशाच्या आरती करून झाले. मुख्याध्यापिका सविता लोहार, मुख्याध्यापक नेताजी गायकवाड, गोपाळ आष्टे, संजय कोथळीकर यांच्यासह सर्व शिक्षकांनी यासाठी पुढाकार घेतला..शरणप्पा मलंग विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनींच्या दांडिया नृत्याने वेधले लक्षशहरातील शरणाप्पा मलंग विद्यालयाच्या गणेश मंडळाच्या मिरवणूकीचा प्रारंभ संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. एम. एस. मलंग, सचिव सुरेखाताई मलंग, सदस्य संजय मलंग यांच्या हस्ते करण्यात आले. या वेळी मुख्याध्यापक अजित गोबारे, सांस्कृतिक विभाग प्रमुख अगतराव मुळे, सुभाष कलापे उपस्थित होते. विद्यार्थ्यांनी लेझीम पथक, टिपऱ्या पथक, डफ पथक व चिमुकल्या विद्यार्थ्यांसह सादर केले गेलेले लाठीकाठी सादरीकरण हे विशेष आकर्षण होते. कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी सतीश कटके, विवेकानंद पाचंगे, परमेश्वर सुतार, बालाजी हिप्परगे, प्रभावती बिराजदार, मीनाक्षी हत्ते, परमेश्वर कोळी, सचिन हुडेकर, सोनी ढवळे, सुषमा गायकवाड, विजय सगर, कलशेट्टी पाटील, दुष्यंत कांबळे, मोहन साखरे, सुभाष जाधव यांनी पुढाकार घेतला..भारत गणेश मंडळाच्या विद्यार्थ्यांनी वेधले लक्षशहरातील भारत विद्यालयातील भारत गणेश मंडळाच्या विद्यार्थ्यांनी लेझीम, टिपरी, वारकऱ्यांची दिंडी, झेंडा नृत्याचे उत्तम सादरीकरण करत गणरायाला निरोप दिला. मुख्याध्यापक शाहूराज जाधव, पर्यवेक्षक विक्रांत मोरे, संजय देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली दुधाराम क्षीरसागर, साहेबराव हुकमते, दीपा मोरे, शिल्पा बिराजदार, श्वेता खंडागळे, सविता भुरके आदी शिक्षकांनी विसर्जन मिरवणूकीच्या यशस्वितेसाठी पुढाकार घेतला.संजीवनी स्कूलचे बहुरंगी उपक्रमएकोंडी येथील संजीवनी मॉडर्न इंग्लिश मिडीयम स्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी गणेश उत्सवाच्या निमित्ताने सामाजिक संदेश देणाऱ्या देखाव्यातून जनजागृतीही केली. श्रीच्या विसर्जन मिरवणूकीत विद्यार्थ्यांनी विविध कला प्रकाराचे सादरीकरण केले.संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष अनुप चिंचोळी, कार्यवाहक धनराज कांबळे, मुख्याध्यापिका जीवनमाला आळंगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली संस्कृतिक विभाग प्रमुख शरयु पोतदार, सुयश कांबळे यांनी विविध उपक्रमाच्या यशस्वितेसाठी पुढाकार घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.