Gautala Ghat accident news: गौताळा घाटात ऊसतोड मजुरांचा टेम्पो दरीत कोसळला; १३ जखमी, ७ जणांची प्रकृती गंभीर

कन्नड : पुणे-बारामती येथील साखर कारखान्याचा हंगाम संपवून आपल्या मूळ गावी परतणाऱ्या ऊसतोड मजुरांच्या आयशर टेम्पोला गौताळा घाटात भीषण अपघात झाला. घाटातील म्हसोबा मंदिरा जवळील वळणावर टेम्पोचे ब्रेक अचानक फेल झाल्याने गाडी दरीत उलटली. या अपघातात सोयगाव तालुक्यातील दस्तापूर येथील १३ मजूर जखमी झाले असून, त्यापैकी ७ जणांची प्रकृती गंभीर आहे. ही घटना रविवारी सकाळी साडे नऊ वाजेच्या सुमारास घडली..याबाबत अधिक माहिती अशी किं, सोयगाव तालुक्यातील दस्तापूर येथील ऊसतोड मुकादम सुखदेव आनंदा पगारे यांच्या टोळीतील मजूर गेल्या साडेतीन-चार महिन्यांपासून बारामती परिसरात ऊसतोडीसाठी गेले होते. हंगाम संपल्याने सर्व मजूर आयशर टेम्पो (क्रमांक एम.एच. २१ बी.एच. ०४४२) ने आपल्या गावी निघाले होते. गौताळा घाटातील अवघड वळणावर गाडीचे ब्रेक अचानक फेल झाल्याने चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने टेम्पो दरीत पलटी झाला. अपघाताचा आवाज ऐकताच सायगव्हाण आणि भिलदरी तांडा येथील नागरिकांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. गावकऱ्यांनी प्रसंगावधान राखत गाडीखाली अडकलेल्या मजुरांना बाहेर काढले आणि रुग्णवाहिकेची वाट न पाहता मदत कार्य सुरू केले..जखमींना तातडीने कन्नड येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तेथे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. रुक्सार खान यांनी प्राथमिक उपचार केले. मात्र, वंदना अंभोरे, रुक्सना तडवी, दिव्या पगारे, सोमीबाई तडवी, रंजनाबाई पगारे, मनीषा वाघ आणि ममता वाघ या सात जणांची प्रकृती चिंताजनक असल्याने त्यांना पुढील उपचारासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयात हलवण्यात आले आहे. .आशाबाई सुकदेव पगारे, कोमल हिरामण पगारे, ऋतिक प्रविण पगारे, महेश दिपक माने, प्रविण बापु वाघ, सलिम जमाल तडवी या सहा जखमींना कन्नड ग्रामीण रुग्णालयात प्राथमिक उपचारानंतर सुट्टी देण्यात आली. या घटनेची नोंद कन्नड ग्रामीण पोलीस ठाण्यात करण्यात आली आहे. सहाय्यक पोलीस निरीक्षक रामचंद्र पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली बीट जमादार रवींद्र ठाकूर व प्रदिप पवार या अपघाताचा पुढील तपास करत आहेत.